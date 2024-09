CAMION

Dal 1° settembre 2024, tutti i camion che entrano in Bulgaria da Turchia, Grecia, Romania, Serbia e Macedonia del Nord devono pagare una tariffa di 10 euro per la disinfezione obbligatoria dei veicoli.

Il pagamento per i camion e mezzi pesanti dei 10 euro per la disinfezione è introdotta per prevenire la diffusione di malattie infettive. E’ parte di un pacchetto di provvedimenti sanitari adottati dalle autorità bulgare.

Disinfezione obbligatoria camion in Bulgaria

L’introduzione della disinfezione obbligatoria per i camion e i mezzi pesanti è stat introdotta dal 15 luglio 2024, inizialmente implementata al confine con la Turchia. Successivamente, il 5 agosto 2024 l’obbligo per i camion è esteso ai confini con Grecia, Romania, Serbia e Macedonia del Nord. Il pagamento per i camion dei 10 euro per la disinfezione dei mezzi pesanti mira a contenere la diffusione di malattie. Malattie che hanno colpito duramente i paesi confinanti.

Tariffe e modalità di pagamento camion in Bulgaria

La tariffa per la disinfezione è fissata a 2 € per i veicoli privati e a 10 € per i camion e i mezzi pesanti.

Il pagamento dei 10 euro per la disinfezione obbligatoria dei camion e dei mezzi pesanti dei deve essere effettuato in contanti presso i posti di controllo di frontiera. Questa procedura si applica in modo uniforme su tutte le frontiere interessate, garantisce che ogni veicolo venga disinfettato prima di entrare nel territorio bulgaro.

Le nuove tariffe di disinfezione potrebbero influenzare i costi operativi delle compagnie di trasporto, soprattutto per quelle che effettuano frequenti attraversamenti delle frontiere bulgare. Tuttavia, questa misura è ritenuta essenziale per proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie che potrebbero avere gravi ripercussioni sull’agricoltura e sull’economia del paese.

L’introduzione della tariffa di 10 euro per la disinfezione dei camion alle frontiere in Bulgaria è una risposta necessaria alla minaccia dalle malattie infettive. Sebbene rappresenti un nuovo costo per i trasportatori, contribuisce a garantire la sicurezza sanitaria in Bulgaria, proteggendo sia l’agricoltura locale che la salute pubblica.

