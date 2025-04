AEREO

Un nuovo standard per l’esperienza di volo, Wizz Air investe sui passeggeri

Wizz Air lancia la Customer First Compass, un piano di trasformazione da 14 miliardi di euro che punta a ridefinire l’esperienza di volo, mettendo i clienti al centro di ogni decisione.

Nei prossimi tre anni, Wizz Air si concentrerà su puntualità, convenienza, innovazione e servizio, ridefinendo il concetto di voli low cost con un focus sulla qualità dei voli, soprattutto sui voli a lunga distanza.‎

Basata su quattro pilastri fondamentali – Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione – la Customer First Compass Wizz Air segna un’evoluzione nel settore aereo, con investimenti in tecnologie avanzate, affidabilità operativa e un’assistenza clienti potenziata per garantire voli sempre più efficienti e puntuali.

Customer First Compass di Wizz Air

Prodotto: flotte moderne e voli ampliati

300 nuovi aeromobili con interni di cabina Airspace di ultima generazione.

con interni di cabina di ultima generazione. Una delle flotte più giovani, sicure ed efficienti per consumi di carburante.

per consumi di carburante. Espansione delle rotte in Europa, Africa, Asia Centrale, Asia Orientale e Medio Oriente .

in . Voli intercontinentali e voli a lungo raggio a tariffe competitive grazie agli Airbus A321 XLR .

a tariffe competitive grazie agli . Esperienza 100% digitale, dalla prenotazione all’imbarco, per voli senza interruzioni.

Prezzo: tariffe chiare e accessibili per tutti i voli

Trasparenza totale : nessun costo nascosto.

: nessun costo nascosto. Tariffe sempre basse , con opportunità di risparmio grazie al WIZZ Discount Club .

, con opportunità di risparmio grazie al . Flessibilità con abbonamenti smart per viaggiatori frequenti che si affidano ai voli Wizz Air.

Servizio: affidabilità e assistenza avanzata per i voli

Puntualità al centro : riduzione di ritardi e cancellazioni grazie a sistemi ottimizzati.

: riduzione di grazie a sistemi ottimizzati. Intelligenza artificiale per una gestione più rapida ed efficiente delle operazioni.

per una gestione più rapida ed efficiente delle operazioni. 99,5% di voli completati , per garantire la massima affidabilità.

, per garantire la massima affidabilità. Amelia, l’assistente virtuale Wizz Air , per aggiornamenti in tempo reale e supporto immediato sui voli .

, per aggiornamenti in tempo reale e supporto immediato sui . Rimborsi veloci: richieste processate entro 7 giorni, tariffe rimborsate in 24 ore.

Comunicazione: informazioni sempre chiare e disponibili sui voli

Centro Assistenza Wizz Air potenziato , con call center gratuito e attese ridotte.

, con call center gratuito e attese ridotte. Nuova funzione MyJourney nell’ app WIZZ , con aggiornamenti live sui voli .

nell’ , con aggiornamenti live sui . Notifiche in tempo reale via app, email o SMS , per una comunicazione immediata sui voli .

via , per una comunicazione immediata sui . Politiche trasparenti , senza clausole nascoste.

, senza clausole nascoste. Supporto continuo, online e a bordo, per un’esperienza di volo senza problemi.

Un nuovo modello per il settore aereo

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato:

“Il lancio della Customer First Compass segna un nuovo capitolo nella nostra storia. Vogliamo che ogni scelta sia guidata dalle esigenze dei nostri clienti. Non si tratta solo di miglioramenti, ma di una vera e propria trasformazione nell’esperienza di volo. Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione sono i punti su cui investiamo per offrire voli più affidabili, innovativi e convenienti. Questo è solo l’inizio!”

Scopri di più sulla Customer First Compass di Wizz Air

Visita il sito ufficiale di Wizz Air per tutte le novità del piano Customer First e per un’esperienza di volo completamente rinnovata.

Continua a leggere: Ryanair: ritardo volo, rimborso negato in Italia, causa in Irlanda