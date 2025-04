CAMION

Trasporti eccezionali con mezzi pesanti per la consegna di due trasformatori di grandi dimensioni a Torino.

I mezzi pesanti impiegati per trasporti eccezionali hanno attraversato le strade della periferia nord di Torino per consegnare i trasformatori in strada Vicinale di Cascinette, dove è in costruzione il nuovo impianto del Gruppo Iren.

Si tratta di un intervento strategico per il potenziamento della rete elettrica cittadina, reso possibile grazie alla logistica specializzata e all’impiego di mezzi pesanti per il trasporto.

Trasporti eccezionali con mezzi pesanti

Il trasporto dei trasformatori ha richiesto l’impiego di mezzi pesanti per trasporti eccezionali per peso e dimensioni, nel rispetto delle normative vigenti e con una pianificazione logistica accurata. I mezzi pesanti impiegati per la movimentazione dei carichi sono stati selezionati per garantire la sicurezza dell’operazione e minimizzare l’impatto sul traffico urbano.

L’utilizzo di mezzi pesanti per trasporti eccezionali è stato essenziale per portare a termine questa fase del progetto: un esempio concreto di come l’autotrasporto specializzato contribuisca alla realizzazione di infrastrutture vitali per il territorio.

Nuova cabina IRETI del Gruppo Iren per potenziare la rete elettrica di Torino

La cabina IRETI del Gruppo Iren sarà un nodo essenziale del sistema elettrico torinese. Collegando tre linee di alta tensione, garantirà una distribuzione più efficiente e sicura dell’energia, con una potenza nominale superiore a 120 MVA. Il progetto coinvolge attualmente 20 imprese e fino a 200 lavoratori, con un investimento totale superiore a 19 milioni di euro.

Trasporti eccezionali e mezzi pesanti per la realizzazione di infrastrutture

La nuova cabina IRETI, che si estende su una superficie di 2.200 mq. Sarà in grado di trasformare l’energia da Alta a Media Tensione e di alimentare fino a 60.000 utenze. Il suo avvio è previsto per l’inizio del 2026, con l’obiettivo di costruire una rete più affidabile e moderna.

Questo intervento dimostra quanto siano indispensabili i trasporti eccezionali e i mezzi pesanti nella realizzazione di infrastrutture energetiche avanzate. Il Gruppo Iren, con il supporto della logistica specializzata, sta contribuendo a rendere Torino una città energeticamente più forte.

