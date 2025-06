MOBILITÀ

Autostrade per l’Italia e Vigili del Fuoco hanno testato due nuovi robot antincendio cingolati durante l’esercitazione “Dante”. Una simulazione di incidente con incendio avvenuta nella galleria Citerna, lungo l’autostrada A1 Panoramica.

Il test di incidente e incendio in galleria per mettere alla prova i nuovi robot antincendio ha coinvolto anche Polizia Stradale, 118 e la Prefettura di Firenze. Guarda il video dell’intervento.

Incidente e incendio in galleria: come funzionano i nuovi robot antincendio

I nuovi robot antincendio, impiegati in caso di incidente e incendio, dai Vigili del Fuoco sono progettati per operare in scenari stradali ad alta pericolosità, come incendi in galleria, incidenti con sostanze pericolose o ambienti con visibilità ridotta. Si tratta di mezzi cingolati telecomandati in grado di:

avvicinarsi al focolaio senza mettere a rischio il personale;

erogare acqua o schiuma antincendio tramite lance ad alta pressione;

tramite lance ad alta pressione; raccogliere immagini e video grazie a telecamere termiche ;

; analizzare l’ambiente con sensori di gas e temperatura ;

; muoversi agilmente su terreni accidentati e all’interno delle gallerie.

Questi robot, gestiti da remoto, rappresentano una svolta per la sicurezza antincendio su strada, garantendo rapidità d’intervento e maggiore protezione per gli operatori.

Incidente tra un mezzo pesante e auto incendio in galleria

Il 18 giugno, nella galleria Citerna dell’A1 Panoramica, è stato simulato un incidente stradale con incendio che ha coinvolto un mezzo pesante e diverse autovetture. La complessa esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Firenze e organizzata con il IV Tronco di Autostrade per l’Italia, ha avuto tre obiettivi principali:

Verificare il coordinamento operativo tra Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 118 e sale operative. Gestire l’accesso in galleria per i mezzi di soccorso. Valutare l’efficacia dei nuovi mezzi antincendio, tra cui due robot cingolati e una nuova Auto Pompa Serbatoio (APS).

La prima fase ha riguardato il soccorso alle persone coinvolte nel finto incidente, con attività di estricazione e messa in sicurezza. La seconda ha simulato la gestione dell’incendio in galleria, testando i nuovi robot.

Perché i robot antincendio sono fondamentali nelle gallerie

Le gallerie autostradali rappresentano un contesto critico in caso di incidente e incendio. I nuovi robot permettono di intervenire in condizioni estreme senza esporre i soccorritori; monitorare in tempo reale le condizioni ambientali; contenere le fiamme rapidamente, evitando il propagarsi dell’incendio; ridurre i tempi di intervento rispetto ai metodi tradizionali.

Grazie a queste innovazioni, Autostrade per l’Italia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mirano a potenziare la resilienza infrastrutturale e aumentare la sicurezza lungo la rete autostradale.

Il video ufficiale dell’esercitazione “Dante”, pubblicato dai Vigili del Fuoco, mostra in azione i robot antincendio dopo l’incidente nella galleria Citerna e le operazioni di coordinamento con gli altri enti coinvolti. Le immagini evidenziano l’efficacia dei nuovi strumenti e il livello avanzato di preparazione delle squadre.

