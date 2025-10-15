TRENO

Frecciarosa 2025, cosa porterà e quando si svolgerà

Torna per il quindicesimo anno di fila FrecciaRosa, la collaborazione tra Gruppo FS, Trenitalia e la Fondazione IncontraDonna per promuovere l’iniziativa “FrecciaRosa – da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”.

Dall’1 al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì, medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e volontari dell’associazione IncontraDonna, saranno presenti su determinate tratte di Frecciarossa, Frecciargento, intercity e regionali.

FrecciaRosa, gli obiettivi del progetto

I passeggeri delle tratte interessate potranno chiedere ai volontari ed ai medici consulenze gratuite per sensibilizzare su argomenti come la prevenzione del tumore al seno.

Se necessario i dottori potranno anche realizzare vere e proprie visite gratuitamente in determinati spazi appositi.

Verranno forniti suggerimenti su come adottare uno stile di vita sano e attivo come strumento di prevenzione oncologica, si illustrerà l’importanza dei programmi organizzati di screening offerti dal Servizio Sanitario.

Le tappe del progetto

Frecciarosa durerà per tutto il mese di ottobre, queste sono le precise tappe in cui si svolgerà l’iniziativa: