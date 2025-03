CAMION

Ecco come funziona il nuovo Tutor 3.0, dove sono e le sanzioni, guarda il video.

Tutor 3.0 è il nuovo sistema di Autostrade per l’Italia (ASPI) di monitoraggio autostradale progettato per migliorare la sicurezza nel settore dell’autotrasporto, con particolare attenzione ai mezzi pesanti.

Rispetto ai sistemi precedenti, Tutor 3.0 è in grado di rilevare non solo la velocità media, ma anche comportamenti di guida irregolari e infrazioni specifiche per i mezzi pesanti, contribuendo a rendere le autostrade più sicure e a migliorare la gestione del traffico pesante. Il sistema si basa su una rete di portali dotati di radar e telecamere ad alta definizione, distribuiti lungo le principali tratte autostradali italiane.

Tutor 3.0: controllo mezzi pesanti in corsia di sorpasso

Tutor 3.0 di Autostrade per l’Italia (ASPI) è dotato di un sistema di rilevamento avanzato per monitorare la presenza di mezzi pesanti in corsia di sorpasso, un comportamento vietato che può compromettere la sicurezza stradale. Il sistema utilizza radar installati lungo la rete autostradale per individuare i veicoli che occupano la corsia di sorpasso. Quando viene rilevata una violazione, le telecamere scattano una foto del mezzo pesante e registrano la targa e l’ora di transito.

I dati raccolti vengono inviati al sistema centrale, che verifica la violazione e trasmette le informazioni alle autorità competenti per le sanzioni. Il controllo sui sorpassi da parte dei mezzi pesanti permette di migliorare la fluidità del traffico e di ridurre il rischio di incidenti causati da manovre irregolari.

Monitoraggio delle merci pericolose nel settore dell’autotrasporto

Tutor 3.0 è dotato di una tecnologia di riconoscimento dei codici Kemler, che consente di individuare e tracciare il percorso dei mezzi pesanti che trasportano merci pericolose. I codici Kemler, applicati sui veicoli, sono letti da telecamere di tipo ANPR (Automatic Number Plate Recognition), che identificano la tipologia di merce trasportata e il livello di pericolosità.

Incrociando questi dati con le informazioni sul percorso, Tutor 3.0 è in grado di individuare se un mezzo pesante che trasporta merci pericolose sta attraversando una tratta vietata o in condizioni di rischio. In caso di violazione, il sistema genera automaticamente una segnalazione per consentire alle autorità di intervenire tempestivamente. Questo sistema consente di monitorare con precisione il trasporto di merci pericolose, riducendo i rischi per la sicurezza stradale.

Tutor 3.0: controllo tachigrafo mezzi pesanti

Tutor 3.0 è in grado di leggere da remoto i dati dei tachigrafi digitali installati sui mezzi pesanti. Il tachigrafo registra informazioni essenziali per la sicurezza autostradale, tra cui:

tempo di guida

tempo di riposo

velocità

eventuali guasti o malfunzionamenti

Il sistema di Autostrade per l’Italia consente di raccogliere questi dati tramite portali dedicati, installati lungo la rete autostradale. I dati vengono trasmessi a un’app dedicata, consultabile dalle autorità di controllo per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo. Questa funzionalità permette di prevenire la guida in stato di stanchezza, una delle principali cause di incidenti nel settore dell’autotrasporto.

Pesa automatica dei mezzi pesanti

Un’altra innovazione di Tutor 3.0 è il sistema di pesatura dinamica, che consente di misurare il peso dei mezzi pesanti mentre sono in movimento. I sensori di peso sono installati nel manto stradale e rilevano la massa dei veicoli durante il transito.

Se il sistema rileva un superamento dei limiti di peso consentiti si genera una segnalazione automatica. Il sistema è inoltre in grado di attivare avvisi sui pannelli a messaggio variabile. In caso di grave violazione può bloccare temporaneamente il transito del veicolo. Questo consente di evitare danni alle infrastrutture stradali e di garantire la sicurezza degli altri utenti della strada.

Sanzioni per limiti di velocità

Le sanzioni per chi supera i limiti di velocità ora sono calcolate in base alla violazione rilevata dal Tutor 3.0:

Fino a 10 km/h oltre il limite : multa che va da 42 a 170,73 euro .

: multa che va da . Tra 10 e 40 km/h oltre il limite : multa da 173 a 694 euro , con decurtazione di 2 punti dalla patente.

: multa da , con decurtazione di dalla patente. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite : multa da 543 a 2.170 euro , con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decurtazione di 4 punti .

: multa da , con sospensione della patente da e decurtazione di . Oltre 60 km/h oltre il limite: multa da 847 a 3.389 euro, con sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 6 punti.

Per quanto riguarda i punti sulla patente: se si supera il limite meno di 10 km/h, viene sottratto 1 solo punto; se la velocità supera il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, si rischiano 2 punti; per superamenti più gravi, si rischiano 4 punti o più, a seconda dell’entità dell’infrazione. Tutor 3.0 consente quindi di applicare sanzioni precise e proporzionate in base alla gravità della violazione.

Tratte autostrada monitorate con Tutor 3.0

Tutor 3.0 è operativo su diverse tratte autostradali di Autostrade per l’Italia (ASPI) consultabili a questo elenco: Tratte autostradali Autostrade per l’Italia (ASPI) con sistema Tutor.

