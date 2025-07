CAMION

Il modello di autotrasporto vincente di Autosped G che punta sugli autisti di mezzi pesanti, raccontato dal responsabile HR Angelo Manesso in una video intervista realizzata per Golia360

Autosped G, dalla gestione del tachigrafo alla valorizzazione degli autisti, passando per la digitalizzazione delle flotte di mezzi pesanti e la formazione dei giovani conducenti.

È questo il percorso intrapreso da Autosped G, storica azienda dell’autotrasporto italiano, che ha scelto le soluzioni digitali Golia360 per affrontare le sfide di un settore sempre più complesso e competitivo.

In questa video intervista esclusiva, realizzata da Golia360, il responsabile delle risorse umane del Gruppo Autosped G, Angelo Manesso, racconta come il connubio tra innovazione tecnologica e attenzione al capitale umano stia guidando la trasformazione di Autosped G.

Dalla strada al digitale, Manesso (Autosped G): ‘La chiave è la visione completa sulla gestione delle risorse umane”

“Il personale è il cuore pulsante della nostra azienda. Ogni giorno, donne e uomini garantiscono con impegno, competenza e passione che i nostri servizi di trasporto siano sicuri, puntuali ed efficienti. Valorizzare le persone significa investire sulla qualità e sullo sviluppo futuro dell’impresa”, afferma Angelo Manesso, responsabile delle risorse umane del Gruppo Autosped G. Fondata oltre 60 anni fa dalla Famiglia Gavio, l’azienda ha unito più di venti realtà specializzate nel trasporto su strada e oggi sta vivendo un’importante trasformazione digitale, grazie all’utilizzo dell’ecosistema digitale di Golia360 per la gestione della flotta.

In che modo la vostra società si è evoluta nel tempo?

“Autosped G nasce nel 1964, inizialmente attiva nel trasporto di inerti. Col tempo sono stati estesi i servizi al trasporto petrolifero, alimentare, mangimistico e criogenico. Oggi operiamo anche nella siderurgia, nella chimica, nei lavori pubblici e nei grandi eventi sportivi. La costante che ci ha guidato è la valorizzazione del personale, fortemente voluta dalla Famiglia Gavio. Questo approccio ha portato ad un organico di circa 2.500 dipendenti in Italia, il 70% dei quali sono conducenti professionali, e ad un legame solido con il territorio.”

Come siete organizzati da un punto di vista operativo?

“Il nostro headquarter è a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, dove si trovano gli uffici centrali: amministrazione, qualità, sicurezza, ambiente, risorse umane e direzione tecnica. Siamo presenti in tutta Italia e anche all’estero. Le filiali italiane, gestite da personale operativo, sono dotate di parcheggi attrezzati e, a seconda dell’attività, ospitano fino a 70 veicoli.”

Un’organizzazione importante, che richiede una visione completa sulla gestione della flotta e del personale

“Assolutamente. La complessità delle nostre attività rende indispensabile avere una visione integrata e d’insieme. Per questo abbiamo scelto Golia360: abbiamo avviato un percorso strategico per accelerare la digitalizzazione. La piattaforma ci permette di pianificare, monitorare e verificare le attività in modo preciso. I nostri committenti richiedono standard elevati e grazie ai dati possiamo rispondere in modo puntuale e affidabile alle richieste.”

Qual è la vostra strategia per valorizzare le risorse umane?

“Puntiamo su un rapporto diretto tra uffici operativi e conducenti. In un contesto dove è sempre più difficile trovare personale qualificato, diventa essenziale offrire un ambiente inclusivo, percorsi di crescita professionale e formazione continua.”

Com’è avvenuta la scelta di Golia360?

“La collaborazione è iniziata con la gestione dei dati del cronotachigrafo. Crescendo è aumentata l’esigenza di verifiche puntuali e Golia360 si è rivelato il partner ideale. Oltre a garantire la compliance normativa, ci offre strumenti tecnologici per intercettare problemi tecnici segnalati dal personale e cogliere nuove opportunità di mercato. Golia Fleet è oggi un supporto strategico per affrontare le sfide quotidiane.”

Una di queste innovazioni riguarda le lettere di notifica

“Con Golia Fleet possiamo inviare ai conducenti, anche nelle sedi più distanti, una comunicazione mensile via e-mail con l’elenco delle eventuali infrazioni. Questo ha migliorato il dialogo con il personale: gli autisti fanno domande e si informano, per essere in linea con le normative vigenti. È un passaggio importante verso una maggiore consapevolezza e responsabilità.”

Più recentemente avete avviato anche un percorso sulla gestione delle risorse umane

“Sì, stiamo lavorando con Golia360 anche sulla rilevazione di presenze e assenze, integrando dati utili alla definizione delle voci in busta paga, come i rimborsi spese. La piattaforma rende i processi più fluidi e trasparenti. Questo ci consente di avere una visione chiara e immediata dell’operatività quotidiana e di consolidare un rapporto proficuo con i nostri conducenti.”

In questo contesto quanto incide la formazione?

“La formazione è un pilastro. Da anni svolgiamo i corsi obbligatori sul tachigrafo e le ore di guida, ma andiamo anche oltre. Abbiamo avviato, insieme al Centro per l’Impiego di Tortona, la nostra seconda “Academy for Driving” per formare i giovani e trasmettere loro la nostra cultura aziendale, puntando a rendere sempre più attrattiva la professione del conducente.”

Quali sono le prospettive future per il vostro Gruppo?

“Siamo nel pieno della transizione digitale. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio e rafforzare la fidelizzazione dei committenti. Un’altra grande sfida è la sostenibilità: nel 2023 abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità e vogliamo progredire ulteriormente. Puntiamo ad essere competitivi, rispettando ogni normativa e offrendo un servizio dagli alti standard qualitativi. Con Golia360, contiamo di affrontare con successo le sfide del futuro.”

