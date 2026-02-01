MOBILITÀ

Continua il maltempo al sud. A partire dal pomeriggio di ieri Anas ha impiegato tutte le risorse disponibili lungo la rete stradale dell’Altopiano Silano, interessata da precipitazioni nevose continue.

Il lavoro di Anas

Anas, sta fornendo aiuti sulla SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, e la SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. Su quest’ultimo itinerario, a seguito di ripetute cadute di alberi, è stata attivata una deviazione temporanea del traffico sulla SP Silvana Mansio, tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella, per consentire le operazioni di messa in sicurezza con taglio e rimozione delle piante pericolanti.

Inoltre bus turistici diretti verso Camigliatello Silano e Lorica influenzano ulteriormente l’intensità del traffico.

Anche sulla restante rete Anas si registrano interventi urgenti a causa della pioggia intensa e persistente, che ha provocato cadute di massi e colate di fango .Le forti raffiche di vento hanno reso necessarie ulteriori operazioni per rimuovere ostacoli dalla carreggiata come rami e detriti.

Particolare attenzione viene riservata alla strada statale 18 ‘ Tirrena Inferiore’, nella tratta del comune di Amantea in località Campora San Giovanni. Dove è attualmente in corso una forte mareggiata che ha raggiunto la zona a ridosso della carreggiata.

Anche la SS 18 “Tirrena Inferiore” resterà chiusa al traffico nel comune di Bagnara Calabra. La causa è la caduta di massi che blocca la strada, fenomeno riconducibile al ciclone Harry. Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi.

Anas invita gli utenti a mantenere la massima prudenza alla guida, a rispettare le ordinanze in vigore e a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità.

Leggi anche A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 VERSO GENOVA