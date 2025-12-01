AUTOBUS

Con oltre 75 anni di attività alle spalle, Airpullman rappresenta una delle realtà più radicate e innovative del trasporto pubblico lombardo e non solo.

Oggi la società, fondata da Ottavio Oldrini nel 1948 nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa, conta più di 500 collaboratori, circa 260 mezzi e una presenza diversificata che va dal trasporto pubblico locale ai collegamenti aeroportuali, dai servizi NCC ai viaggi di lunga percorrenza.

Airpullman ha scelto Golia360 come piattaforma digitale per la gestione della flotta e la localizzazione dei veicoli: “Una partnership strategica che supporta l’azienda nella transizione digitale, nella conformità normativa e nel monitoraggio delle attività operative”, spiega Alessandro Oldrini, amministratore delegato della società e rappresentante della terza generazione alla guida dell’azienda. Il nostro astronauta Golly ci ha accompagnato a conoscere da vicino l’azienda.

Airpullman ha una lunga storia alle spalle. Come si è evoluta l’azienda in questo lungo percorso?

Airpullman nasce con mio nonno Ottavio, che decise di affiancare all’officina meccanica un servizio di trasporto passeggeri, complice la vicinanza all’aeroporto. Il nome e il logo, con le due ali e i galli simbolo di Gallarate, raccontano fin da subito il forte legame con il territorio.

Negli anni siamo cresciuti, diversificando i servizi: trasporto pubblico locale, lunga percorrenza, collegamenti aeroportuali, NCC e servizi occasionali. Siamo stati anche tra i primi, quasi vent’anni fa, a interfacciarci con il Garante della Privacy per la localizzazione online dei veicoli. Già allora avevamo intuito quanto la gestione digitale delle informazioni sarebbe diventata fondamentale.

Oggi l’azienda è guidata dalla terza generazione della vostra famiglia.

Mio padre Giovanni ci ha lasciato 24 anni fa e da allora io e mia sorella Ottavia portiamo avanti questa eredità con naturalezza, perché è un lavoro che sentiamo nostro.

Ci dicono spesso che abbiamo scritto pagine importanti per il territorio: credo sia perché cerchiamo di innovare continuamente, restando fedeli alla passione di famiglia.

Quanto conta avere una visione d’insieme nella gestione della flotta?

Come diceva Pirelli, “la potenza è nulla senza controllo”. Oggi la possibilità di sapere in tempo reale dove si trovi un mezzo, se ha un problema e come intervenire velocemente è uno strumento indispensabile per la sicurezza e l’efficienza operativa.

Il monitoraggio e lo sviluppo di piattaforme digitali devono entrare nel DNA dell’azienda: permettono di gestire al meglio flotta e risorse umane, nel rispetto delle normative ma anche dei limiti umani. L’obiettivo è migliorare la condizione professionale delle persone, tutelando il nostro patrimonio umano, che è la vera forza dell’azienda.

In questo contesto, com’è nata la partnership con Golia360?

La transizione digitale è stata graduale e naturale. Golia360 ci ha offerto una piattaforma affidabile, Golia Fleet, pronta per integrarsi con le nostre esigenze e in continua evoluzione.

Il supporto sul tachigrafo digitale, la localizzazione precisa dei veicoli e gli strumenti di alert sono stati determinanti nella scelta.

La collaborazione con Golia è nata con lo scarico remoto dei dati tachigrafici, fondamentale per adempiere correttamente alla normativa, e poi si è ampliata ad altri fronti della gestione della flotta.

Un software così permette di analizzare turni, percorsi e tempi di guida e riposo, individuando azioni correttive che migliorano la qualità del lavoro nel rispetto delle norme.

In questo contesto storico, segnato in particolare dalla mancanza di conducenti professionali, ottimizzare la gestione è indispensabile.

Qual è la vostra visione strategica sulla digitalizzazione del TPL?

Crediamo in una digitalizzazione che supporti sostenibilità, efficienza e qualità del servizio. Con Golia360 vogliamo arrivare ad avere una piattaforma che ci dia una visione a 360° della flotta, permettendo interventi rapidi, analisi puntuali e una pianificazione sempre più intelligente.

Quali vantaggi avete riscontrato dall’utilizzo del software di localizzazione Golia Fleet?

Sapere dove sono i veicoli con un semplice click è stato una rivoluzione. Golia Fleet di Golia360 ci permette di individuare subito eventuali problemi, ottimizzare i servizi e monitorare l’efficienza nei percorsi di linea. Stiamo lavorando insieme per personalizzare ancora di più la piattaforma, perché il nostro settore è molto diverso da quello del trasporto merci.

Nello specifico, il modulo Pianificazione Viaggi è essenziale per ridurre i tempi morti, ottimizzare mezzi e conducenti e migliorare complessivamente il servizio, mentre il modulo Analisi Percorsi è uno strumento importante per verificare l’efficienza dei percorsi programmati.

Come immagina il trasporto pubblico locale tra dieci anni?

Viviamo una fase di grande incertezza energetica: diesel, elettrico, idrogeno… non sappiamo ancora quale soluzione prevarrà. Considerando che un mezzo rimane in servizio dieci o più anni, ogni scelta oggi rappresenta un rischio.

Inoltre le restrizioni territoriali cambiano spesso: potresti acquistare un veicolo che poi non può circolare in certe aree. Per affrontare questa incertezza servono dati aggiornati, strumenti digitali e monitoraggio continuo. È ciò su cui stiamo investendo, per continuare a essere un passo avanti.

