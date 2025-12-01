TRENO

Offre ai passeggeri la possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate tramite foto, video e messaggi

Youpol app della Polizia di Stato per la sicurezza di chi viaggia in treno. Offre ai passeggeri la possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate tramite foto, video e messaggi.

La nuova app Youpol consente alla Polizia di Stato di ricevere informazioni immediate su situazioni di rischio a bordo dei treni o nelle stazioni, così gli operatori possono intervenire con rapidità per proteggere i passeggeri.

Youpol: app della Polizia di Stato per i passeggeri dei treni

Con il nuovo aggiornamento, la nuova app Youpol permette ai passeggeri di inviare contenuti geolocalizzati mentre si trovano sul treno o in attesa in stazione.

L’utente scatta una foto, registra un video oppure scrive un messaggio, e Youpol trasmette tutto in pochi secondi alla Polizia di Stato. Le sale operative della Polizia ferroviaria conoscono subito il punto esatto della segnalazione, così gli agenti possono intervenire sul treno più vicino o nella stazione interessata.

Youpol non sostituisce il Numero unico 112, ma rappresenta un canale smart che avvicina ancora di più i passeggeri alla Polizia di Stato. L’interfaccia intuitiva stimola l’uso dell’app anche durante i viaggi quotidiani in treno, perché ogni passeggero può contribuire alla sicurezza collettiva.

Come funzona Youpol app della Polizia di Stato

I dati confermano quanto Youpol sia ormai utilizzata dai passeggeri e dai cittadini. Da dicembre 2024 l’app registra 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni legate alla droga, 3.357 relative alla violenza domestica e 3.648 casi di bullismo.

Molte comunicazioni arrivano dalle città del Nord e del Sud, a testimonianza della diffusione nazionale dell’app.

La fascia d’età 51-60 anni è quella che usa di più Youpol, con circa 100.000 utenti; seguono i giovani tra 18 e 30 anni con circa 20.000 e i minorenni con oltre 5.000.

In media, ogni mese Youpol riceve 5.650 segnalazioni anonime che consentono alla Polizia di Stato di rafforzare le attività di prevenzione, controllo e intervento anche nell’ambito dei treni e delle stazioni affollate dai passeggeri.

Contatto diretto con la Polizia di Stato per chi viaggia in treno

La Polizia di Stato utilizza Youpol per migliorare la sicurezza dei passeggeri che ogni giorno si spostano in treno. L’app agevola la comunicazione anche per utenti non udenti e stranieri, così ogni persona può inviare una segnalazione senza difficoltà.

Youpol conferma il proprio ruolo centrale nel garantire che chi viaggia in treno possa sentirsi più protetto, perché ogni passeggero può segnalare subito un comportamento sospetto o una situazione di rischio.

L’obiettivo resta quello di rendere i treni e le stazioni luoghi più sicuri, con un dialogo diretto tra cittadini e Polizia di Stato, sempre pronta a esserci.

