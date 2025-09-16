TRENO

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) annuncia l’attivazione, presso la stazione di Venezia Marghera, di un binario lungo 740 metri, conforme agli standard europei previsti per i corridoi TEN-T. Questo intervento rappresenta un passo decisivo per rendere il trasporto ferroviario delle merci più competitivo, grazie alla riduzione significativa del costo per unità di carico.

L’attivazione costituisce la prima fase di un piano di sviluppo condiviso tra RFI e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSP MAS), definito sulla base del Protocollo di Intesa siglato nel 2018. L’obiettivo è valorizzare il ruolo strategico della stazione di Venezia Marghera e del Porto come nodo chiave dei corridoi interoperabili Mediterraneo e Baltico-Adriatico.

Gli interventi per il binario a 740m

La realizzazione del cosiddetto “modulo a 740m” ha richiesto una profonda revisione del piano del ferro e dell’impianto di trazione elettrica, con interventi sui primi tre binari della stazione sia in termini planimetrici che altimetrici. Si è inoltre adeguato l’impianto di segnalamento della trazione elettrica, ovvero il sistema che regola la sicurezza e l’efficienza della rete elettrificata, secondo gli standard più recenti. L’intero sistema tecnologico di gestione della circolazione è stato potenziato con nuove funzioni di sicurezza, per facilitare l’approccio dei treni ai binari di ricevimento.

Un investimento da 2,7 milioni di euro

L’investimento complessivo per questa prima fase ammonta a 2,7 milioni di euro. Il potenziamento infrastrutturale garantirà una maggiore capacità di trasporto, una riduzione dei costi logistici e un incremento della flessibilità operativa per gli operatori ferroviari, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità ambientale grazie alla promozione del trasporto su ferro.

