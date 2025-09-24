TRENO

In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, ASSTRA-Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale- promuove un momento di riflessione e celebrazione sulla lunga storia e il futuro del trasporto su rotaia.

Mercoledì 1 ottobre, dalle ore 12.00 alle 13.30, presso il Padiglione 9 della Fiera Milano Rho (Forum 1, Hall 9), si terrà infatti il convegno “I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno”. Un appuntamento che non solo rende omaggio a due secoli di innovazione ferroviaria, ma apre anche uno spazio di confronto tra istituzioni, aziende e operatori del settore sui grandi cambiamenti in atto: dall’evoluzione delle infrastrutture alla digitalizzazione dei servizi, fino alle nuove frontiere della mobilità sostenibile.

Le istituzioni e i protagonisti del settore ferroviario al centro del dibattito

Ad aprire i lavori di questo appuntamento saranno Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA (nella foto), Marco Medeghini, Presidente ASSTRA Lombardia, insieme agli assessori della Regione Lombardia Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Seguiranno gli interventi di esponenti istituzionali e manager del comparto ferroviario, tra cui Umberto De Gregorio (Presidente EAV Napoli); Angelo Mautone (Direttore Generale MIT – Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile); Pier Luigi Giovanni Navone (Direttore Generale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSFISA); Paolo Paolillo (Coordinatore GDL Idrogeno Aziende ASSTRA e ASSTRA Rail), Enrico Pujia (Direttore MIT – Dipartimento infrastrutture e reti di trasporto) e Pier Antonio Rossetti (Presidente Ferrovienord Spa). A introdurre e coordinare i lavori sarà invece Carlo Poledrini, Vicepresidente Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA.

Andrea Gibelli: La ferrovia resta un pilastro strategico per il Paese

Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, ha sottolineato il ruolo storico e strategico del trasporto ferroviario per lo sviluppo economico, sociale e industriale del Paese. Nelle sue dichiarazioni, Gibelli ha evidenziato la necessità di un sistema normativo chiaro e aggiornato, capace di sostenere l’innovazione tecnologica e garantire sicurezza:

“Il trasporto ferroviario da 200 anni accompagna lo sviluppo economico e sociale delle comunità, dei territori e del Paese intero, e oggi più che mai rinnova il suo ruolo strategico per la mobilità collettiva delle persone, per il trasporto delle merci e per la sicurezza nazionale. Le ferrovie, infatti, continuano a confermare il ruolo di avanguardia tecnologica e di motore per la crescita del Paese e perciò necessitano di regole chiare per garantire massima sicurezza, anche rispetto ai rischi cyber, flessibilità rispetto all’evoluzione tecnologica, ed elevate performance di efficienza ed efficacia”.

La chiusura dei lavori è prevista alle ore 13.30. ASSTRA ringrazia sin d’ora le Istituzioni e tutti gli ospiti, i partner, i relatori e i partecipanti per il contributo che offriranno a questo importante momento di confronto e visione comune. L’Associazione invita imprese, stakeholders e operatori del settore a partecipare per confrontarsi sul futuro del trasporto pubblico italiano e contribuire a renderlo protagonista dello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese. Il programma aggiornato del convegno è consultabile qui.

ASSTRA, l’associazione delle aziende di trasporto pubblico urbano e ferroviario

L’Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale ASSTRA rappresenta 150 Aziende che offrono servizi del Trasporto Pubblico Urbano, Suburbano ed Extraurbano attraverso: Bus, Tram, Filobus, Metropolitana, Ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A.), navi per il trasporto lagunare e lacuale, funicolari; ma anche servizi scolastici e turistici, parcheggi, Rimozione di veicoli. L’Associazione rappresenta le istanze delle aziende di trasporto pubblico associate difende i loro diritti e i loro interessi, sia nel contesto nazionale che in quello europeo e offre servizi di consulenza in ambito legale, sindacale, tecnologico, economico-finanziario, ferroviario e assicurativi. ASSTRA infine fa parte (insieme a Utilitalia) di Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.

