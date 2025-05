TRENO

URV ispeziona autonomamente le linee ferroviarie. Tecnologie d’avanguardia e test su rotaia per il primo treno a guida autonoma in Italia.

URV, il treno che si guida da solo

Si chiama URV il primo veicolo ferroviario autonomo testato su rotaia in Italia. È frutto della collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane, Politecnico di Milano e Fondazione Bruno Kessler. Progettato per ispezionare autonomamente le linee ferroviarie, può operare in due modalità: totalmente autonomo con sistema ATO (Automatic Train Operation) oppure controllato da remoto. L’ATO, sviluppato secondo standard di sicurezza elevatissimi, consente al veicolo di viaggiare fino a 200 km/h. Alimentato a batterie, ha un’autonomia di circa quattro ore, riducendo le soste per la ricarica e l’impatto ambientale.

Test in campo e software made in Fbk

Dal laboratorio al circuito di Bologna: l’Italia sperimenta la guida autonoma su ferro

Fondazione Bruno Kessler è coinvolta nel progetto URV sin dal 2017, contribuendo allo sviluppo del software di bordo, dell’ATO e delle interfacce per il controllo remoto. Grazie all’approccio model-based design, Fbk ha effettuato i test preliminari su replica e successivamente quelli reali. I test su banco si sono svolti a Firenze, nella sede Rfi di Osmannoro, mentre nel 2024 URV è stato messo alla prova sul circuito ferroviario di Bologna San Donato: primo test su rotaia in Italia di un veicolo a guida completamente autonoma. Un passo avanti nella digitalizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

