Il 4 novembre 2025, Fercargo ha annunciato la nascita di “Ultimo Miglio“, un’unica entità che riunisce Fercargo Manovra e Fercargo Terminal.

Associazione Fercargo Ultimo Miglio, la nuova entità emergente

L’associazione Fercargo Ultimo Miglio partirà il 1 gennaio 2026. A deciderlo è stata la Giunta della Confederazione FerCargo, presieduta dal 2024 da Mauro Pessano, durante una riunione con i Soci membri, che hanno fin d subito appoggiato l’iniziativa, avviando i lavori affinché nelle prossime settimane, si porti a compimento una importante evoluzione nelle Associazioni che compongono la Confederazione del cargo ferroviario.

L’iniziativa “Ultimo Miglio” parte dal bisogno di unire forze, competenze e professionalità con lo scopo di essere più rappresentativi ed incisivi in una fase del trasporto ferroviario che, pur essendo decisiva ai fini del completamento della supply chain, spesso risulta essere la più negletta.

Le parole di Lupi, Presidente di Fercargo Manovra

Roberto Lupi, Presidente di Fercargo Manovra, spiega:“Quando parliamo di sostenibilità del trasporto ferroviario, pensiamo subito ai grandi corridoi europei, alle locomotive elettriche o alla riduzione di CO2 per tonnellata-km, ai problemi delle

chiusure delle linee per lavori, alla sostenibilità economica del trasporto stesso. Ma la vera sfida per noi operatori del trasporto inizia anche e soprattutto nei primi e negli ultimi momenti del viaggio. Quelle poche centinaia di metri in cui si espletano tutte le operazioni (spesso appunto ‘dimenticate’), che fanno parte del cosiddetto Ultimo Miglio“.

“Che costoro siano porti, stabilimenti industriali, terminal intermodali o piattaforme, il loro minimo

comun denominatore è inequivocabile. Tutti hanno in comune i binari, dunque i raccordi ferroviari. Di conseguenza i rapporti con i gestori della rete RFI, i relativi problemi normativi e manutentivi connessi” prosegue sul progetto Ultimo Miglio il Presidente Lupi.

“Si tratta di un mondo che, sebbene fisicamente limitato a poche centinaia di metri di binari ovvero

ad alcuni chilometri quadrati di aree operative, risulta comunque assai complesso ed articolato.

Ma soprattutto è un ambito che finora è stato sicuramente trascurato dalle

istituzioni, anche di settore. Questo è il principale senso della nostra decisa volontà di focalizzare

l’attenzione come mai fatto prima. Suffragata anche dalla ‘rebrandizzazione’ del nome associativo

sulla voce dell’Ultimo Miglio. Se si considera che l’unico Decreto che ne dovrebbe rappresentare e

costituire l’ossatura, il DM 4572, risale addirittura al febbraio 1970. Quando si parlava di ‘un altro

mondo.’” ha poi concluso il Presidente, dimostrando tutta la sua fiducia nel progetto “Ultimo Miglio.

Gli obbiettivi del progetto

Ultimo Miglio dunque nasce per promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci e un moderno sistema di trasporto ferroviario.

