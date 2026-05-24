TRENO

La storica locomotiva trifase torna sui binari. Dopo 50 anni dal suo ultimo viaggio, il gruppo FS il 23 e 24 maggio celebra il mezzo con giorni di festa tra Milano, Alessandria e Acqui Terme, in collaborazione con il Trenoclub Savona e le istituzioni locali.

Locomotiva trifase, 50 anni dal suo ultimo viaggio

Il cuore dei festeggiamenti è un treno storico che partirà da Milano Centrale per raggiungere Acqui Terme con sosta ad Alessandria, riproponendo idealmente l’ultima tratta percorsa dal sistema trifase. Cinquant’anni dopo, la città termale si prepara ad accogliere di nuovo quel treno. Presso l’ex Magazzino merci — oggi Movicentro — sono previsti incontri istituzionali, una mostra fotografica, l’esposizione di modelli ferroviari e proiezioni di filmati storici. Durante la giornata di sabato invece si terrà una conferenza dove si parlerà della locomotiva trifase e la sua eredità nelle ferrovie italiane. A margine delle celebrazioni, Fondazione FS annuncia inoltre una locomotiva E.464 con livrea dedicata al trifase, che sarà in composizione ai treni turistici da aprile a luglio 2026: un modo per tenere viva la memoria della storica locomotiva anche dopo le celebrazioni.

Leggi anche Gruppo FS: ecco gli itinerari d’autore, le nuove esperienze di viaggio a misura di turista