TRENO

Trenord, con l’imminente arrivo dell’autunno, ripropone i famosi viaggi dei treni storici.

Date e destinazioni dei nuovi treni storici trenord

Trenord propone otto nuove date per viaggiare a bordo di convogli d’epoca verso Como, Laveno Mombello e il Lago Maggiore, Asso e lungo la Brescia-Iseo-Edolo, che costeggia il Lago d’Iseo. Fra aprile e giugno già mille passeggeri hanno aderito all’iniziativa.

I biglietti si possono essere acquistati direttamente sul sito di trenord e le prossime date saranno: domenica 20 settembre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, domenica 27 settembre: Rovato FN-Pisogne, domenica 4 ottobre: Milano Cadorna-Asso, domenica 18 ottobre: Milano Cadorna-Como Lago, domenica 8 novembre: Milano Cadorna-Como Lago, domenica 22 novembre: Milano Cadorna-Como Lago, domenica 13 dicembre: Rovato FN-Iseo.

Dettagli sulle locomotive storiche

Trenord ha organizzato sei corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), realizzate tra il 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928. Infine due corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979.

Tutti i mezzi storici sono stati restaurati grazie all’ausilio di Ferrovienord.

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