TRENO

Il 22 ottobre, a Parigi, Trenord si è aggiudicato il premio internazionale Tourist-Friendly 2025 grazie al suo progetto “Gite in treno“. La giuria ha riconosciuto l’iniziativa come best practice a livello globale.

Trenord premiato, la cerimonia

La premiazione si è tenuta presso la sede di UIC a Parigi, alla presenza di più di cento rappresentanti di diverse compagnie ferroviarie provenienti da tutto il mondo.

La giuria internazionale, dell’ambito dei Tourist-Friendly Awards 2025, promossi da UIC – International Union of Railways, ha scelto Trenord tra cinquanta progetti candidati, dove ha riconosciuto nel progetto “Gite in treno”una best practice a livello globale a cui gli operatori ferroviari di tutto il mondo dovrebbero ispirarsi per incentivare un turismo più sostenibile.

Trenord, esempio per approccio sostenibile, attenzione al cliente e collaborazione con il territorio

Il premio è stato assegnato in base a diversi canoni come: l’approccio sostenibile, l’attenzione al cliente, la collaborazione con il territorio e partner locali. L’iniziativa di Trenord piace anche per la semplicità di acquisto, grazie all’integrazione fra canali digitali e fisici, e per la capacità di evidenziare come il treno sia la scelta più naturale e più comoda.

Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord ha affermato : “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento internazionale. La giuria ha indicato “Gite in treno” come una best practice da esportare a livello globale. Già i dati in costante crescita di clienti che scelgono i nostri biglietti ci dimostrano il valore della nostra iniziativa”

Il progetto “Gite in treno”

L’iniziativa dell’azienda lombarda propone pacchetti che combinano viaggi in treno insieme ad esperienze in mete culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. Un esempio è l’esperienza sul Lago di Como, la destinazione più acquistata quest’anno sul sito di Trenord.

La formula più apprezzata è quella treno più battello, comprata da circa 58mila utenti su 113 mila totali. Inoltre l’azienda rispetto allo scorso anno ha incrementato le vendite del 27% circa.

Leggi anche : Trenord assume nuovi addetti Assistenza e Controllo, ecco come candidarsi