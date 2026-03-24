Trenord, nel weekend più treni verso Malpensa e verso i laghi
L’iniziativa di Trenord in preparazione alle belle giornate
Da sabato 28 marzo, in vista delle belle giornate, Trenord nel weekend aumenterà il numero di corse per Milano Malpensa e verso i laghi. Ritornano anche i ” treni del mare”: dalla Lombardia alla Liguria.
Il potenziamento del servizio per Malpensa
Da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre sarà esteso l’orario del servizio nei weekend sulla linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 e T2, che unisce lo scalo al centro città. In particolare, il sabato e la domenica il servizio in orario serale sarà prolungato grazie a sei nuove corse. Da Milano Cadorna saranno aggiunte le corse in partenza alle 23.56, 00.26 e 00.56 verso Malpensa Aeroporto T1 e T2.
Da Malpensa Aeroporto T2 saranno aggiunte le corse in partenza alle 00.50, 1.20, 1.50 con fermata a Malpensa Aeroporto T1 e arrivo a Milano Cadorna. La domenica e il lunedì l’orario di avvio del servizio sarà anticipato grazie all’aggiunta di quattro corse. Da Milano Cadorna saranno effettuate, in più, le corse in partenza alle 3.26 e alle 3.56 verso Malpensa Aeroporto. Da Malpensa Aeroporto T2 saranno aggiunte le corse in partenza alle 4.20 e alle 4.50 con fermata a Malpensa Aeroporto T1 e arrivo a Milano Cadorna. Al collegamento Milano Cadorna-Malpensa si aggiunge la linea Milano Centrale-Malpensa-Gallarate, attiva dalle 4 di mattina alla 1 di notte.
Il potenziamento verso i laghi e i treni del mare
Da domenica 29 marzo a domenica 27 settembre nei festivi i collegamenti con i laghi saranno integrati. Sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago viaggeranno due corse in più: la corsa 4129 Milano Cadorna 10.00-Como Lago 10.48 e la corsa 4174 Como Lago 18.56-Milano Cadorna 19.45. Verso il Lago Maggiore sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago saranno aggiunte le corse 4027 Milano Cadorna 9.22-Laveno Mombello Lago 10.35 e 4074 Laveno Mombello Lago 18.28-Milano Cadorna 19.41.
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