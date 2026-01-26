TRENO

In occasione di Milano Cortina 2026, Trenord potenzia il servizio ferroviario per facilitare gli spostamenti di tifosi, atleti e staff.

Mobilità sostenibile: più treni durante i Giochi

Dal 6 al 22 febbraio circoleranno 120 corse aggiuntive al giorno, per un totale di 2.500 treni quotidiani. L’obiettivo è garantire una mobilità sostenibile, efficiente e accessibile in tutta la Lombardia. Le sedi di gara a Milano e nell’area metropolitana saranno facilmente raggiungibili in treno.

Le linee suburbane e regionali permettono di arrivare a Rho Fiera, Rogoredo, Scalo Romana e Domodossola Fiera, con integrazione completa ai mezzi urbani grazie ai biglietti STIBM. La mobilità sostenibile è rafforzata anche dall’estensione del servizio notturno.

Servizio notturno e festivo potenziato

Dal 5 al 22 febbraio, le linee suburbane estendono le corse notturne e nei giorni festivi.

Le ultime partenze da Milano saranno tra le 2 e le 2.30 verso le principali destinazioni lombarde. Anche alcuni collegamenti transfrontalieri, come la linea verso il Ticino, avranno orari prolungati.

Milano–Valtellina: mobilità sostenibile verso le gare alpine

Il collegamento Milano–Tirano sarà attivo dalle 4 del mattino alle 3 di notte, con un treno ogni 30 minuti.

Le fermate principali copriranno l’intero asse fino alla Valtellina. Da Tirano, navette e bus locali porteranno gli spettatori a Bormio e Livigno. Alcune linee locali saranno sostituite da bus per garantire regolarità e frequenza. Inoltre il Malpensa Express offrirà collegamenti più lunghi e frequenti.

Durante il periodo olimpico sarà possibile viaggiare tra Milano e l’aeroporto dalle prime ore del mattino fino a notte fonda, rafforzando la mobilità sostenibile per chi arriva dall’estero.

Treni dedicati ai Giochi

Per celebrare l’evento, sei nuovi treni sono stati personalizzati con una livrea ispirata a Milano Cortina 2026.

Inoltre, tutta la nuova flotta espone il doppio logo Trenord–Milano Cortina 2026, simbolo di un impegno concreto verso una mobilità sostenibile e moderna.

