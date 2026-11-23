TRENO

In arrivo su google maps la localizzazione in tempo reale delle locomotive Trenord. L’azienda lombarda diventa così il primo operatore nel settore ferroviario ad introdurre la localizzazione in tempo reale dei treni attraverso google maps.

Treni in tempo reale su google maps

L’iniziativa di Trenord favorisce un ideale di mobilità ferroviaria sempre più integrata e digitale, facilitando la combinazione del treno con altre modalità di spostamento, tra cui auto, trasporto pubblico urbano e interurbano, bicicletta, e consente di gestire l’intero viaggio in tempo reale. La nuova funzionalità è pensata sia per gli utilizzatori saltuari del servizio ferroviario, sia per i passeggeri aeroportuali e per le persone che raggiungono la Lombardia per turismo o lavoro.

Le parole di Andrea Severini e Fabio Galletto

L’AD di Trenord, Andrea Severini, è intervenuto sull’iniziativa affermando:” Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle. Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità“.

Invece Fabio Galletto, Direttore Travel di Google Italy, ha dichiarato:” La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia”.

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