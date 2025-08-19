TRENO

Trenord assume: l’azienda ferroviaria lombarda infatti ha dato il via a una nuova ricerca di personale da inserire nel team Assistenza & Controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni.

Il team Assistenza & Controllo è un gruppo giovane e dinamico, nato nel 2021 per potenziare l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, supportare l’attività di vendita e arginare l’evasione del biglietto, tramite controlleria a terra e a bordo.

Suddivisi in squadre, gli operatori svolgono presìdi in alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di viaggiatori e quelle che sono interessate da variazioni di servizio o irregolarità. Gli addetti del team collaborano inoltre con la Security aziendale, in caso di criticità, mantenendo come focus l’assistenza ai passeggeri.

Come candidarsi per lavorare con Trenord

Per provare a far parte del team di Trenord dedicato all’assistenza e al controllo dei passeggeri, è possibile partecipare alla selezione fino al 30 settembre, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina Lavora con noi di Trenord.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea ed avere buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere. Sarà valutata positivamente una precedente esperienza in attività lavorative nell’ambito dell’assistenza clienti on-site, del travel counseling, dell’accoglienza turistica.

Ai candidati è richiesta disponibilità a lavorare su turni e su più sedi. Per entrare nel team, sono necessarie una buona capacità relazionale, flessibilità, attitudine al problem solving, abilità nella gestione di situazioni conflittuali e propensione al lavoro in gruppo.

La selezione di un esaminatore riconosciuto ANSFISA

Sul sito è possibile candidarsi anche per il ruolo di Esaminatore riconosciuto da ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, per occuparsi di formazione e valutazione del personale nelle scuole di Trenord.

Attribuendo un ruolo fondamentale alla formazione, Trenord ha strutturato percorsi interni rivolti al personale tecnico e operativo, con l’obiettivo di fornire ai neo-assunti tutte le competenze previste dall’azienda e dalla normativa del settore. Inoltre, nelle classi si tengono gli aggiornamenti formativi costanti necessari al personale per il mantenimento delle competenze.

In questo contesto, una delle figure professionali attive nell’ambito della formazione del personale è proprio l’esaminatore, che ha il compito di valutare le competenze tecniche e operative dei candidati, verificando sia quelle definite dalle procedure aziendali, sia quelle previste dal settore. L’esaminatore inoltre, collabora con gli istruttori per la definizione di contenuti e programmi di valutazione e gestisce gli esami e la relativa reportistica.

I requisiti per il ruolo di esaminatore ANSFISA

L’incarico dell’esaminatore prevede anche il monitoraggio dello sviluppo professionale del personale tecnico, la rilevazione di eventuali necessità formative e la verifica del rispetto di norme di sicurezza e procedure. I requisiti per partecipare alla selezione sono l’attestazione aziendale/ANSFISA al ruolo, la conoscenza delle normative di riferimento nel settore, capacità tecniche di valutazione, abilitazioni e riconoscimenti da esaminatore. Si richiedono inoltre ottime capacità comunicative e precisione.

