TRENO

Bilancio positivo per Trenord nei primi nove mesi del 2026, con 158 milioni di viaggiatori trasportati sui collegamenti ferroviari lombardi, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. La società, partecipata in parti uguali da Trenitalia e dal gruppo Fnm, ha effettuato complessivamente 613mila corse, mantenendo livelli di puntualità significativi nonostante le difficoltà legate ai lavori infrastrutturali e alle condizioni meteorologiche.

Trenord, puntualità all’84,4% nonostante le criticità sulla rete

Secondo i dati diffusi dall’azienda, l’84,4% dei treni ha raggiunto la destinazione rispettando l’orario previsto. La percentuale sale all‘89,8% considerando i convogli arrivati con un ritardo massimo di sette minuti, mentre il 96,7% delle corse si è concluso entro un quarto d’ora dall’orario programmato. Trenord evidenzia inoltre che sulla regolarità del servizio hanno pesato diverse circostanze indipendenti dalla gestione ferroviaria, tra cui scioperi, fenomeni meteorologici avversi, comportamenti impropri e provvedimenti delle autorità competenti. Escludendo queste cause esterne, l’indice di puntualità raggiunge l’87,6%.

I primi nove mesi del 2026 sono stati caratterizzati da numerosi cantieri sulla rete lombarda, alcuni legati a Milano Cortina 2026, che hanno comportato modifiche e sospensioni del servizio, soprattutto durante l’estate. A queste difficoltà si sono aggiunti fenomeni meteorologici intensi, che hanno rallentato la circolazione. Nonostante le criticità, Trenord ha registrato un aumento dei passeggeri rispetto al 2025.

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