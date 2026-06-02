TRENO

Dal 15 luglio al 6 settembre sarà attivo un nuovo treno turistico sulla direttrice Pisa-Versilia-Minucciano, pensato per collegare in modo agevole la città, la costa e la montagna. L’iniziativa punta a incentivare la mobilità ferroviaria e a favorire la scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali della Garfagnana, offrendo un’opportunità in più per raggiungere sentieri, borghi storici e numerose attività all’aria aperta.

Il nuovo treno turistico per la Garfagnana

Il servizio prevede collegamenti diretti tra Pisa e Minucciano nelle fasce mattutine e serali. Grazie agli orari programmati, i viaggiatori potranno arrivare nella località garfagnina entro le 9.20 e fare ritorno a Pisa entro le 20.56, trascorrendo così un’intera giornata tra natura, escursioni e visite al territorio.

Minucciano si trova nell’area più nord-occidentale della provincia di Lucca, al confine con la Lunigiana, e rappresenta una porta d’accesso privilegiata ai paesaggi montani della Garfagnana.

“L’iniziativa per noi è di fondamentale importanza – spiega l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – vuol sostenere la mobilità via ferro nelle aree interne e sulla costa, e al tempo stesso favorire il turismo, creando nuove, preziose opportunità di spostamento e collegamento tra Pisa, la costa e la Lunigiana. In particolare, il treno diretto mattutino da Pisa a Minucciano consente di raggiungere la destinazione entro le 9.20, mentre il treno serale permette il rientro a Pisa entro le 20.56, offrendo così la possibilità di trascorrere un’intera giornata in montagna”.

Collegamenti integrati con Aulla e la linea Parma-La Spezia

Il nuovo treno turistico sarà affiancato da tre coppie di treni-navetta tra Aulla e Minucciano, così da garantire continuità negli spostamenti. Aulla conferma il proprio ruolo di nodo strategico per l’interscambio ferroviario, grazie anche alle coincidenze previste con i convogli della linea Parma-La Spezia durante l’intero arco della giornata.

“Vogliamo inoltre ricordare – aggiunge Boni – che il servizio è integrato con tre coppie di treni-navetta sulla tratta Aulla – Minucciano, pensate per assicurare continuità nei collegamenti visto che Aulla è un nodo strategico di interscambio. Sono inoltre garantite corrispondenze puntuali con i treni della linea Parma – La Spezia, coprendo tutte le fasce orarie della giornata. Confido che l’organizzazione di questo servizio faciliti gli spostamenti dei residenti e contribuisca a rendere più fruibili le molte attrattive turistiche del territorio”.

Tra il 14 luglio e il 6 settembre 2026 la linea ferroviaria Lucca-Aulla sarà interessata da una sospensione del servizio nel tratto compreso tra Castelnuovo Garfagnana e Minucciano. Rimarrà invece regolarmente operativa la tratta Minucciano-Aulla.

Quella che inizialmente era stata programmata come un’interruzione legata a esigenze infrastrutturali si trasforma così in un’occasione per sperimentare un nuovo modello di mobilità e valorizzazione del territorio.

“Questa interruzione programmata, inizialmente vista come un problema infrastrutturale – conclude Boni – si è trasformata in un’opportunità per sperimentare un servizio innovativo dedicato al turismo, che garantisce anche la mobilità dei residenti. Un modello che può diventare un vero prodotto turistico integrato, valorizzando mare, montagna, borghi e percorsi naturalistici”.

I biglietti del nuovo servizio ferroviario sono già disponibili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia.

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