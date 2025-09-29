TRENO

Prosegue il rinnovamento della flotta ferroviaria regionale in Sicilia. Sono stati infatti consegnati oggi alla Regione siciliana due nuovi treni elettrici monopiano di Trenitalia (Gruppo FS), presentati ufficialmente alla stazione di Palermo Centrale. I nuovi convogli, dotati di tecnologie all’avanguardia e soluzioni orientate al comfort e alla sostenibilità, rientrano in una più ampia fornitura di 8 treni elettrici che si completerà entro il 2026. Con queste nuove unità, salgono a 52 i convogli di nuova generazione in circolazione sull’Isola. Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici.

Le caratteristiche dei nuovi treni elettrici

A presentare i nuovi treni elettrici sono stati Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale Trenitalia; Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana; e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. I nuovi mezzi sono tecnologicamente avanzati, dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari, di illuminazione a led e finestrini più ampi che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Sostenibilità a bordo

Un treno anche ecosostenibile, poiché è riciclabile fino al 95% e garantisce inoltre una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. “Prosegue a marcia spedita il piano di ammodernamento della flotta del Regionale in Sicilia, che ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione – si legge in una nota -, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni già consegnati e in circolazione, ma anche per i servizi, sempre più improntati sull’intermodalità, insieme a un comfort che nel tempo ha raccolto il giudizio positivo dei passeggeri e il riconoscimento degli stakeholder”.

Risultati, questi, sottolineano da Trenitalia, frutto di “un impegno costante e della stretta collaborazione” con la Regione siciliana, committente del servizio, con cui è stato stipulato il contratto di servizio di lunga durata. Sono già 52 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell’Isola acquistati dalla Regione siciliana con fondi Fesr, Fsc e Pnrr. Grazie a questi investimenti l’età media della flotta regionale in Sicilia, al momento, è di circa 10 anni.

