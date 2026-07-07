TRENO

Trenitalia ha investito più di 7 miliardi di euro per il rinnovo treni regionali. Lo ha dichiarato il Direttore Operations Regionale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, durante la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, che si terrà il 15 e 16 settembre a Roma.

Le parole di Maria annunziata Giaconia

«Abbiamo investito oltre 7 miliardi per rinnovare tutta la flotta dei treni regionali. Già quest’anno sono arrivati 940 treni, ne mancano 120, il prossimo anno saranno 1081 treni di ultima generazione: l’80% della flotta regionale è rinnovata. Grande impegno di Trenitalia, dunque, perché il servizio pubblico ferroviario regionale possa essere la dorsale di una mobilità sempre più sostenibile» ha detto Giaconia.

Tra gli obiettivi c’è anche il potenziamento dell’intermodalità. «Stiamo lavorando per un’integrazione sempre più estesa tra le diverse modalità di trasporto pubblico, perché riteniamo che questa sia la chiave per una mobilità più sostenibile. Abbiamo inoltre digitalizzato il processo di acquisto dei biglietti: più è semplice acquistare un ticket digitale, più si riducono le barriere all’utilizzo del trasporto pubblico».

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