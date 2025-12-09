TRENO

Trenitalia in Francia cresce con 4,7 milioni di viaggiatori e rafforza l’offerta nel 2026 con più frequenze e nuovi servizi. La crescita consolida la presenza dell’azienda sul mercato francese e mostra un forte interesse del pubblico per i treni Frecciarossa.

Crescita passeggeri per Trenitalia in Francia nel 2025

Nel 2025 il traffico dei treni Frecciarossa ha superato 1,8 milioni di viaggiatori. Il dato risulta molto positivo, poiché conferma la rapida espansione del servizio.

Inoltre la rete si è ampliata con nuove frequenze e con un numero maggiore di collegamenti. Il mercato ha risposto con entusiasmo, infatti il livello di soddisfazione ha toccato il 97%. I clienti hanno mostrato fiducia e hanno scelto il treno per spostamenti personali e professionali.

Rete in espansione e risultati sulle tre linee

La linea Parigi–Lione rimane un asse strategico. La domanda cresce in modo costante, così Trenitalia ha aumentato i servizi e la capacità. Inoltre la linea Parigi–Milano ha ritrovato il volume precedente all’interruzione dovuta alla frana in Maurienne.

La tratta beneficia anche delle fermate intermedie che rafforzano il ruolo transalpino del collegamento. La linea Parigi–Marsiglia, attiva da giugno 2025, mostra un forte interesse grazie ai segmenti parziali e ai viaggi estivi. Il periodo giugno–agosto ha registrato 600.000 viaggiatori.

Potenziamento dell’offerta e obiettivi per il 2026

Dal 14 dicembre Trenitalia porterà a quattordici gli andata/ritorno quotidiani sulla Parigi–Lione. La decisione risponde alla domanda crescente e punta a migliorare le coincidenze verso altre destinazioni. Inoltre l’iniziativa “La 14 Mania” offrirà biglietti a 14 euro per favorire la scoperta del servizio.

La comunicazione utilizza un tono vivace e include filmati, radio, social e una maxi-affissione alla Gare de Lyon.

Una presenza sempre più solida sul territorio francese

Trenitalia conta oltre 260 collaboratori in Francia e continua a organizzare nuove soluzioni per sostenere la crescita. Inoltre l’offerta business si amplia grazie all’integrazione con Amadeus e con più di 600 aziende che usano Trenitalia Pro. L’insieme di questi elementi mostra una strategia chiara e orientata allo sviluppo.

