Trenitalia offre lavoro a ragazzi diplomati che, a seguito di un percorso di formazione, possano svolgere le mansioni di capotreno e customer advisor

La ricerca di personale rientra nel piano strategico FS 2025-2029 che prevede un cospicuo incremento di personale in tutte le società del Gruppo FS

I requisiti per la candidatura

Per chi cerca un posto di lavoro come capotreno o customer advisor, sono necessari dei requisiti ben precisi: avere tra i 18 ed i 29 anni ed essere in possesso del diploma di scuola superiore, insieme ad un buon livello di inglese ( almeno un livello B2 secondo il quadro comune europeo).

In che città sono disponibili i posti di lavoro

Saranno considerati requisiti preferenziali il voto del diploma e soprattuto la residenza nella regione in cui si svolge il lavoro, infatti le candidature sono aperte unicamente nelle seguenti regioni: Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Marche.

Che mansioni richiedono il ruolo di capotreno e customer advisor

Il capotreno è il più grande punto di riferimento per i passeggeri a bordo, deve garantire un servizio piacevole e nel rispetto delle procedure di sicurezza, inoltre si occupa del controllo e regolarizzazione dei titoli di viaggio.

Il customer advisor, o assistente clienti, invece si occupa del garantire un’esperienza piacevole in stazione, indirizzando con chiarezza e trasparenza i clienti che gli chiederanno informazioni.

Come candidarsi per il lavoro

Gli interessati al posto di lavoro devono inviare entro il 20 ottobre la candidatura attraverso questa pagina.

Se la tua candidatura verrà accettata dovrai seguire il seguente iter di selezione:

test attitudinali online: per la valutazione delle capacità logiche, di ragionamento e delle competenze trasversali; colloquio conoscitivo/motivazionale: per approfondire il profilo del candidato e le sue motivazioni; colloquio tecnico: per la verifica delle competenze specifiche e della conoscenza della lingua inglese; visita medica specialistica: finalizzata all’accertamento dei requisiti fisici e attitudinali previsti per il ruolo.

