TRENO

Trenitalia rinnova la propria applicazione con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio più fluida e vicina alle reali esigenze dei passeggeri. Il nuovo design punta su una navigazione intuitiva e su un accesso immediato alle informazioni più utili, accompagnando l’utente dalla pianificazione fino all’arrivo a destinazione.

Com’è strutturata l’app di Trenitalia

La homepage è stata completamente riprogettata in chiave personalizzata: consente di salvare itinerari abituali e servizi preferiti, così da averli sempre a portata di mano. Anche l’acquisto dei biglietti è stato semplificato, con percorsi più veloci per comprare ticket, abbonamenti o carnet e la possibilità di concludere il pagamento in un solo passaggio.

Maggiore attenzione è stata riservata anche all’assistenza. Dall’app è ora più facile ottenere supporto e attivare notifiche in tempo reale su ritardi, andamento del viaggio e aggiornamenti di servizio. Tra le novità più rilevanti c’è inoltre un assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti durante la prenotazione e l’organizzazione degli spostamenti.

L’app integra anche strumenti pratici per ogni momento del viaggio. La geolocalizzazione permette di trovare rapidamente la stazione più vicina, mentre durante il tragitto si possono monitorare gli aggiornamenti in tempo reale. In caso di imprevisti, la funzione “Sposta viaggio ±2h” consente di modificare l’orario di partenza in modo rapido e semplice.

Con questo aggiornamento, Trenitalia prosegue nel percorso di innovazione digitale del Gruppo FS, puntando su soluzioni sempre più smart per rendere gli spostamenti più efficienti e connessi.

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