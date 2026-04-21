TRENO

Entro Maggio Trenitalia consegnerà 77 nuovi treni regionali mentre entro giugno 30 nuovi treni intercity.

Trenitalia pronta a introdurre nuovi treni regionali

Questo procedimento riguardante i treni regionali, finanziato con i fondi del PNRR, assumerà un valore complessivo di circa 569 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, durante il convegno “Il Mezzogiorno dopo il PNRR“, organizzato dalla Fondazione Merita a Napoli.

Sempre Stigliano durante il Feuromed 2026, aveva anticipato che Trenitalia nel primo semestre 2027 avrà l’80% dei treni regionali di ultima generazione. Diventando così la flotta ferroviaria più giovane d’Europa.

L’introduzione di 30 nuovi treni intercity

Strisciuglio ha inoltre affermato “Procede il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal PNRR. Entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La nuova fornitura comprende treni a trazione ibrida (elettrica, diesel e batteria), convogli elettrici dotati di batterie (BEMU) ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 km/h. L’intervento consentirà di modernizzare linee strategiche, incluse quelle non elettrificate, migliorando efficienza e sostenibilità del servizio».

Leggi anche Gruppo FS, bilancio 2025: crescita di utile e di ricavi da record