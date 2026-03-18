TRENO

Il Gruppo FS compie un nuovo importante passo verso l’internazionalizzazione. Ha difatti consolidato la propria presenza industriale nel cuore della rete ferroviaria francese.

Trenitalia France, nuovo accordo con SNCF

Trenitalia France ha infatti siglato con SNCF Réseau un accordo di locazione della durata di 35 anni per un’area situata a Maisons-Alfort Pompadour, nella regione dell’Île-de-France, dove sorgerà un centro di manutenzione d’avanguardia interamente dedicato ai convogli ad alta velocità. L’operazione richiede un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro e punta ad essere operativo entro il 2029.

La nuova infrastruttura diventerà il nuovo fulcro logistico del Frecciarossa oltre le Alpi e permetterà a Trenitalia France di potenziare radicalmente la gestione operativa della propria flotta, migliorando l’efficienza delle manutenzioni e sostenendo lo sviluppo di un’offerta ferroviaria sempre più competitiva nel mercato transalpino.

Non solo i confini nazionali francesi

Il progetto non si concentra unicamente sui confini nazionali francesi. Il centro di manutenzione è stato infatti concepito per supportare anche i futuri servizi ad alta velocità tra Parigi e Londra attraverso l’Eurotunnel. In questa ambiziosa sfida il Gruppo italiano è pronto a giocare un ruolo di primo piano sui grandi corridoi europei.

L’infrastruttura, operativa 24 ore su 24, disporrà di tre binari attrezzati per la manutenzione simultanea di tre convogli. Insieme a impianti moderni per il lavaggio, la pulizia e il ricovero. L’impianto a lavori terminati potrà ospitare fino a 25 treni. Inoltre introdurrà più di 100 nuovi posti di lavoro.

Il progetto di crescita del Gruppo FS

L’iniziativa rientra appieno nel piano strategico del Gruppo FS. l’obiettivo è sviluppare collegamenti ferroviari sostenibili tra le principali città del continente. Sull’argomento è intervenuto Antonio Donnarumma, AD del Gruppo FS, affermando:” Con questo investimento rafforziamo la presenza industriale del Gruppo FS in Francia e sosteniamo lo sviluppo della mobilità ferroviaria europea. Il nuovo centro di manutenzione rappresenta un’infrastruttura strategica per accompagnare la crescita delle attività di Trenitalia nel Paese e per supportare i futuri collegamenti ad alta velocità tra Parigi e Londra, contribuendo a rendere il treno sempre più protagonista della mobilità sostenibile in Europa»

Leggi anche Treni: partiti i test per i Frecciarossa sulle nuove linee Roma-Monaco e Milano-Monaco