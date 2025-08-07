TRENO

Agosto bollente per i viaggiatori che decideranno di partire in treno: dal giorno 11 agosto al giorno 16 settembre 2025, infatti alcune linee ad Alta Velocità di Trenitalia subiranno modifiche temporanee nel servizio a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale.

I cantieri, legati al Pnrr, riguardano circa 700 per nuove opere, di cui circa 500 per manutenzioni e potrebbero durare fino a tre anni.

Le tratte Trenitalia interessate dai lavori

Gli interventi interesseranno principalmente le tratte Milano-Bologna Alta Velocità, Firenze-Roma e Roma-Napoli, coinvolgendo numerose rotte che collegano diverse città italiane, tra cui Taranto, Reggio Calabria, Pompei, Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Milano, Torino, Bardonecchia, Mantova, Bolzano, Brescia, Venezia, Trieste, Gorizia, Genova, Pescara, Foggia, Bari, Lecce, Perugia, Terni, Arezzo e Foligno.

Principali modifiche

Treni Frecciarossa

Dal 11 al 17 agosto , sulla linea Milano-Bologna , alcuni treni saranno soggetti a allungamenti dei tempi di viaggio e cancellazioni. Inoltre, alcuni treni effettueranno fermate a Reggio Emilia invece che a Reggio Emilia AV Mediopadana .

, sulla linea , alcuni treni saranno soggetti a allungamenti dei tempi di viaggio e cancellazioni. Inoltre, alcuni treni effettueranno fermate a invece che a . Dal 18 al 28 agosto , sulla linea Roma-Firenze , si prevedono allungamenti dei tempi di viaggio e cancellazioni per manutenzione straordinaria tra Orvieto e Chiusi con interruzione di linea.

, sulla linea , si prevedono allungamenti dei tempi di viaggio e cancellazioni per manutenzione straordinaria tra Orvieto e Chiusi con interruzione di linea. Dal 5 al 25 agosto interruzione tra Verona e Vicenza per realizzare la nuova linea di alta velocità e l’attraversamento della stazione di Vicenza.

Dal 22 agosto al 16 settembre, sulla linea Roma-Napoli, ci saranno ulteriori allungamenti dei tempi di viaggio.

Treni Regionali

Dal 22 al 28 agosto, le corse Regionali Foligno 5:30 – Firenze S.M.N. 8:38 e Arezzo 7:17 – Firenze S.M.N. 8:47 subiranno modifiche di orario.

Ritardi fino a 5 ore sulla linea Milano-Roma

Durante il mese di agosto, per andare da Roma a Milano potrebbero volerci fino a cinque ore. Nel periodo di apertura dei cantieri, infatti potrebbero volerci un minimo di 4 ore e 50 minuti fino ad un massimo di 5 ore e 40 minuti, ovvero circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza ( 2 ore e 59 minuti ).

I canali di informazioni per i lavori sull’Alta Velocità

I canali di vendita di Trenitalia sono stati aggiornati per riflettere queste variazioni. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Trenitalia, i canali digitali, oppure rivolgersi al personale di assistenza clienti o alle biglietterie presenti nelle stazioni.

