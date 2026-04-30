TRENO

Per l’imminente ponte del 1 maggio Trenitalia si prepara a far viaggiare circa 6,5 di persone. Per l’occasione ha rafforzato l’offerta su scala nazionale con un piano di potenziamento dei servizi.

Le tappe più visitate durante il ponte del primo maggio

Le città d’arte come Roma e Firenze e le città del Sud come Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Lecce sono le più gettonate durante il ponte . Per le medie e lunghe percorrenze spiccano le mete di mare dell’Adriatico, come Termoli, San Benedetto del Tronto, Riccione e Pesaro. Numerosi anche gli spostamenti verso la Sicilia. Forte anche l’interesse per le destinazioni del Trentino-Alto Adige e le destinazioni svizzere servite dagli EuroCity.

Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo di ponte, Trenitalia ha previsto l’impiego di Frecciarossa in composizione doppia, collegamenti AV in più tra alcune città italiane e InterCity aggiuntivi per rispondere all’aumento della domanda. Gli elementi principali che caratterizzano quest’offerta sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciaross a in doppia composizione.

Inoltre fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti. L’offerta si arricchisce con l’opzione EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

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