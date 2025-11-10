TRENO

Il 7 novembre, in occasione dell’arrivo del periodo natalizio, Gruppo FS ha pubblicato sul suo sito i biglietti dell’espresso Monaco di FS Treni Turistici Italiani.

Il treno collega Roma termini con Monaco di Baviera ed i suoi celebri mercatini di Natale.

Orari e date dei Treni Turistici FS

L’espresso partirà dalla stazione di Roma Termini il 5 ed il 12 dicembre alle ore 19:57. Nel tragitto effettuerà fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein per poi giungere a Monaco di Baviera alle ore 11:54. Mentre il ritorno in Italia è previsto domenica 7 e 14 dicembre con partenza alle ore 14:37. I prezzi dell’iniziativa di Fs Treni turistici Italiani partirà da 99 euro.

L’esperienza di viaggio a bordo

Durante il tragitto i passeggeri potranno usufruire di una carrozza ristorante con menù a tema natalizio e servizi di intrattenimento, per creare un’atmosfera ancora più immersiva. Sul treno sarà possibile scegliere tra il servizio cuccette (prenotabili anche ad uso esclusivo), i vagoni letto (singoli o doppi) e le carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute.

Per più informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it. .

Leggi anche: Da Roma a Monaco per l’Oktoberfest: il treno notturno di FS Treni Turistici Italiani