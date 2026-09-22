TRENO

Trenitalia e Alstom durante la manifestazione in corso “InnoTrans” hanno presentato il nuovo prototipo di intercity: l’intercity 200.

Le caratteristiche del nuovo Intercity 200

Il treno è parte di un investimento di circa 500 milioni di euro ( finanziati dal fondo pnrr) per l’acquisto di 38 nuovi intercity.

Il convoglio, capace di raggiungere i 200 km/h, presenta interni ampi che contano 403 posti a sedere, 3 postazioni PRM e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche.

La nuova creazione di Alstom e trenitalia inoltre strizza l’occhio ad un’idea di trasporto più sostenibile. Difatti il treno, costruito in Italia utilizzando una selezione di materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%. Inoltre, garantisce una riduzione fino al 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. Alla presentazione del convoglio a Berlino hanno preso parte: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Martin Sion, CEO Alstom, Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director Alstom Italia.

I nuovi Intercity rappresentano una leva concreta per ridurre i divari infrastrutturali tra le aree del Paese.

Questa trasformazione influenzerà in particolare le aree del Centro-Sud e le linee non elettrificate.

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