TRENO

Continua l’evoluzione della comunicazione ferroviaria. In particolar modo l’obiettivo è la transizione verso Frmcs (Future railway mobile communication system), il nuovo standard di comunicazione digitale basato su tecnologia 5G destinato a sostituire il vecchio sistema Gsm-R nelle ferrovie europee.

Frmcs, il nuovo standard di comunicazione ferrroviario

L’implementazione del sistema Frmcs rappresenta una svolta non solo per quanto riguarda le locomotive, ma coinvolgerà anche infrastrutture, tecnologie di bordo e processi operativi, richiedendo investimenti ingenti e un coordinamento stretto tra imprese ferroviarie, gestori delle reti, istituzioni e industria.

La società di consulenza manageriale, insieme al Cifi Napoli (Collegio ingegneri ferroviari italiani), organizzerà il prossimo 4 novembre, al museo ferroviario di Pietrarsa (Napoli), una nuova conferenza dedicata alle comunicazioni ferroviarie di futura generazione (dopo la prima edizione dello scorso anno). L’evento riunirà il gruppo Fs, Rfi e Trenitalia e i principali interlocutori industriali del comparto, tra cui Leonardo, Frequentis, Ericsson, Nokia, Funkwerk, Hitachi e Alstom.

Per far sì che il passaggio allo standard digitale Frmcs sia ottimale, c’è bisogno che la transizione si muova in modo coordinato con lo sviluppo dell’Etcs, il sistema europeo di controllo della marcia dei treni. In questo percorso si inserisce il progetto di sperimentazione sul circuito di San Donato, a Bologna, previsto per il 2027.

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