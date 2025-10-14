TRENO

Domenica 19 ottobre 2025 sarà una giornata speciale dedicata ai treni storici tra Palermo, la Valle dei Templi di Agrigento e Porto Empedocle, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, autore amatissimo e padre del celebre Commissario Montalbano.

L’evento, organizzato dall’Associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC, offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un viaggio unico a bordo delle iconiche vetture Terrazzini degli anni ’30, trainate da locomotive Diesel ed Elettriche d’epoca.

In treno tra Palermo, Valle dei Templi e Porto Empedocle

Il convoglio dei treni storici partirà alle 08.27 da Palermo Centrale, con fermate intermedie a Bagheria, Termini Imerese, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba-Alia, Aragona Caldare, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano e arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 11.41.

I viaggiatori potranno scegliere tra più esperienze:

visitare la Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra ;

e il ; scoprire l’ ottocentesco parco ferroviario di Porto Empedocle Centrale;

di Porto Empedocle Centrale; o vivere la magia della Vigata del Commissario Montalbano, gustando le specialità marinare locali.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate curate dall’Archeoclub d’Italia – I luoghi di Empedocle, e noleggiare bici e moto per raggiungere la suggestiva Scala dei Turchi.

Le corsette intermedie dei treni storici nella Valle dei Templi

Alle 14.30 partirà una corsetta intermedia dei treni storici da Porto Empedocle Succursale verso Tempio di Vulcano e Agrigento Bassa, con ritorno alle 16.54.

L’iniziativa è pensata per consentire anche agli agrigentini di provare l’emozione di viaggiare sulle leggendarie vetture Terrazzini, attraversando il cuore della Valle dei Templi.

Il treno di ritorno per Palermo Centrale partirà alle 17.15, con arrivo previsto alle 20.10, dopo le consuete fermate intermedie.

Treni storici e turismo lento in Sicilia

L’evento dei treni storici conferma l’impegno di Fondazione FS Italiane nel promuovere il turismo ferroviario e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico italiano.

Questi viaggi rappresentano un modo sostenibile e affascinante per riscoprire i paesaggi della Sicilia, unendo cultura, storia e mobilità dolce.

I biglietti per i treni storici sono disponibili su www.railbook.it ai seguenti costi:

20 euro per la tratta Palermo – Porto Empedocle A/R ;

; 10 euro ridotto (fino a 12 anni);

5 euro a tratta per Aragona – Porto Empedocle e per le corsette intermedie.

