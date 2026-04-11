TRENO

Dall’11 aprile fino alle 15 del 12 aprile allinea alta velocità Roma-Firenze verrà interrotta per consentire l’attivazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System). Ertms è il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. L’operazione rientra nel piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rfi, per un investimento complessivo di circa 147 milioni, in parte finanziati con fondi Pnrr

Alta velocità Roma-Firenze bloccata fino al 12 Aprile

La notizia arriva direttamente da RFI, la quale ha comunicato che dall’11 aprile fino alle 15 del giorno successivo ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze. Mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica.

I treni diretti verso il sud invece, una volta arrivati a Firenze, saranno dirottati sulla Tirrenica . Stesso discorso in direzione opposta: percorrenza dell’Av Roma-Firenze sulla linea convenzionale fino alle 14 di sabato e poi indirizzamento dei treni da Roma sulla Tirrenica per raggiungere Firenze. Ciò porta ovviamente molti disagi riguardo i tempi di percorrenza. Ad esempio di fatti per raggiungere Milano da Roma ci vorranno 6 ore: il doppio del normale.

Quando il servizio tornerà regolare

La circolazione sulla linea Av Roma-Firenze riprenderà dalle 15 del 12 aprile progressivamente, inizialmente con meno corse e l’allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell’offerta di treni anche nella mattina di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio tornerà completamente regolare solamente da martedì 14 aprile.

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