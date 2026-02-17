TRENO

Fermerci e Uni discuteranno al ministero dell’infrastrutture e dei trasporti di nuove prassi per la formazione del personale in materia di sicurezza.

Il legislatore europeo ha delegato in via esclusiva alle Imprese Ferroviarie e ai Gestori dell’Infrastruttura il compito di individuare le mansioni di sicurezza essenziali. Tra queste troviamo: le procedure, i requisiti per la formazione, la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale.

La risposta di Uni e Fermerci

Fermerci ed UNI, hanno codificato le best practice del settore in un sistema di Prassi di Riferimento che possano guidare e aiutare gli operatori nelle proprie scelte di esercizio. Il convegno sarà l’occasione per illustrare le strategie e le scelte effettuate nel

corso del lavoro, per capire come gestire la transizione dal vecchio al nuovo modello senza perdere il know how del settore, focalizzandosi sull’organizzazione degli ambiti di formazione, degli istruttori, del monitoraggio e verifica delle abilità acquisite dalle figure professionali coinvolte. Un decalogo che mira a dare delle linee guida di riferimento comuni a tutto il settore ferroviario da applicare ai casi specifici delle aziende che operano nei trasporti e gestiscono le infrastrutture evitando confusione e disgregazione.

Clemente Carta, presidente di Associazione Fermerci: «Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale. Le

imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture hanno bisogno di un modello di riferimento per adeguarsi

organicamente alle richieste che arrivano dalla UE. Il nostro obiettivo è di evitare confusione. Con le Prassi di Riferimento scriviamo delle prassi comuni modificabili in corso d’opera che possono diventare norma».

Leggi anche: Trasporto ferroviario merci in crisi: allarme Fermerci su cantieri e norme