TRENO

Il Natale si avvicina e, con lui, tornano i fantastici treni per i mercatini natalizi . Per chi desidera vivere un’esperienza diversa dal solito, il Treno dei Mercatini di Natale in Abruzzo rappresenta un’occasione speciale per scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Dal 21 novembre al 6 gennaio, nei fine settimana, Pallenium Tourism e Fondazione FS Italiane propongono un affascinante viaggio a bordo di un convoglio storico, con partenza da Sulmona e tappe a Roccaraso e Campo di Giove. Un itinerario che unisce il fascino delle ferrovie d’epoca alla magia delle festività, tra paesaggi montani, prodotti tipici e antiche tradizioni.

Treno dei Mercatini di Natale in Abruzzo: itinerari, orari e prezzi dei biglietti

Salire a bordo del Treno dei Mercatini di Natale in Abruzzo significa compiere un piccolo viaggio nel passato. Il convoglio è composto da una locomotiva diesel e dalle storiche carrozze Centoporte, risalenti agli anni Trenta e Quaranta, che regalano ai passeggeri un’atmosfera d’altri tempi.

Sono previsti due differenti itinerari, entrambi con partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona. Il primo treno lascia il binario 1 alle 9:30 e raggiunge Roccaraso alle 11:20. Qui i viaggiatori possono trascorrere circa tre ore tra mercatini, botteghe e ristoranti, prima di ripartire alle 14:20 in direzione di Campo di Giove.

La seconda soluzione prevede invece la partenza alle 10:45 da Sulmona, con una sosta a Campo di Giove dalle 11:45 alle 14:55. Il viaggio prosegue poi verso Roccaraso, dove l’arrivo è programmato per le 15:35.

Gli organizzatori suggeriscono di raggiungere la stazione almeno venti minuti prima della partenza. È inoltre prevista la possibilità di trasportare la propria bicicletta, per esplorare i borghi in maggiore libertà durante le soste.

Mercatini di Natale a Roccaraso: artigianato, sapori tipici e il villaggio di Babbo Natale

La visita a Roccaraso

Uno dei momenti più attesi del viaggio sul Treno dei Mercatini di Natale in Abruzzo è sicuramente la visita a Roccaraso, rinomata località montana che durante le festività si trasforma in un suggestivo scenario natalizio.

Tra viale Roma e Piazza Leone, le tradizionali casette in legno ospitano espositori, artigiani e produttori locali. Passeggiando tra le bancarelle è possibile scoprire oggetti realizzati a mano, decorazioni natalizie e numerose specialità gastronomiche del territorio. Non mancano pietanze calde, dolci della tradizione, fragranti ciambelle fritte e l’immancabile vin brulé, perfetto per riscaldarsi nelle fredde giornate invernali.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera contribuiscono musiche natalizie, spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie. Particolarmente apprezzato dai bambini è il villaggio di Babbo Natale, tradizionalmente allestito in Piazza Leone.

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