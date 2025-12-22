TRENO

Treni Italo Giovani è l’offerta dedicata ai viaggiatori tra i 14 e i 29 anni che consente di acquistare biglietti ferroviari con sconto fino al 70%, con prezzi a partire da 7,90 euro.

La promozione riguarda i collegamenti ad alta velocità di Italo ed è pensata per rendere il viaggio in treno più accessibile ai giovani, mantenendo comfort e rapidità.

L’offerta è valida esclusivamente per viaggi in ambiente Smart e consente di risparmiare su numerose tratte nazionali, inclusa la Bologna–Firenze e viceversa, una delle relazioni più trafficate della rete ad alta velocità italiana.

Come funziona lo sconto Treni Italo Giovani

Con Treni Italo Giovani viene applicato uno sconto fino al 70% rispetto al prezzo della tariffa Flex. La riduzione effettiva può variare dal 40% al 70% in base alla disponibilità dei posti e al momento dell’acquisto rispetto alla partenza del treno.

Il biglietto può essere acquistato fino a 11 giorni prima della partenza su tutti i canali di vendita Italo, ad eccezione dell’acquisto a bordo.

Durante il viaggio, il personale può richiedere la comunicazione del Codice Biglietto e l’esibizione di un documento di identità valido per verificare la titolarità del titolo di trasporto e l’età del passeggero.

Condizioni dell’offerta Treni Italo Giovani

Lo sconto Treni Italo Giovani è riservato ai passeggeri con età compresa tra 14 e 29 anni ed è soggetto a disponibilità. Il biglietto acquistato con questa offerta non è rimborsabile, ma può essere modificato fino a 72 ore prima della partenza del treno, secondo le condizioni previste.

L’offerta consente inoltre di accumulare punti Italo Più, il programma fedeltà della compagnia, e può essere utilizzata sia per l’acquisto di un titolo di trasporto ITALO AV sia per le soluzioni integrate ITALO AV + bus ITABUS.

Prezzi variabili e disponibilità limitata

Il prezzo dei biglietti Treni Italo Giovani non è fisso e può variare in base a diversi fattori. Incidono il giorno della settimana, il treno selezionato, il momento dell’acquisto rispetto alla partenza e il canale di vendita utilizzato. Anche l’ambiente di viaggio influisce sulla disponibilità dello sconto, che rimane sempre limitata.

Per questo motivo è consigliabile verificare con anticipo le soluzioni disponibili e consultare le condizioni delle offerte Italo, che regolano nel dettaglio l’applicazione della promozione.

Un’opportunità per viaggiare spendendo meno

Lo sconto Treni Italo Giovani rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa per studenti, giovani lavoratori e under 30 che desiderano spostarsi in modo rapido ed economico. Grazie a prezzi di partenza contenuti, flessibilità sulle modifiche e alta velocità, l’offerta si conferma una delle più interessanti nel panorama dei viaggi ferroviari in Italia.

