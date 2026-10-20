TRENO

Il servizio dei treni in Alto Adige continua a registrare ritardi e cancellazioni. Tra giugno e ottobre è stato soppresso il 3,3% delle corse previste, mentre la puntualità si attesta intorno all’88%. Per affrontare queste criticità, la Provincia di Bolzano ha incontrato il 19 ottobre i rappresentanti di RFI, STA, Trenitalia e SAD, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e rendere il trasporto ferroviario più efficiente e affidabile.

Treni in Alto Adige: le cause dei disservizi e gli interventi previsti

Dal 1° giugno al 17 ottobre, su 38.625 corse programmate, 1.259 sono state cancellate. Le principali cause riguardano guasti tecnici, problemi alle infrastrutture, difficoltà organizzative e fattori esterni, come l’aumento dei treni merci lungo la linea del Brennero dopo la chiusura della tratta del Tarvisio. L’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, ha sottolineato:“ Non tutto si risolverà dall’oggi al domani. Ma ciascuno conosce le proprie responsabilità. Conta lavorare insieme perché le persone possano vedere progressivamente miglioramenti nella puntualità e nell’affidabilità“.

Più collaborazione per una ferrovia efficiente

Provincia e operatori ferroviari intendono rafforzare il coordinamento nella gestione dei cantieri, nella manutenzione e nell’organizzazione del personale. Tra le priorità figurano la revisione degli orari sulla linea Bolzano-Merano, gli interventi sulla ferrovia della Val Venosta e una comunicazione più tempestiva ai passeggeri. Trenitalia ha inoltre evidenziato la carenza di personale qualificato, annunciando la ricerca di 71 nuovi dipendenti. RFI, STA e SAD hanno confermato il proprio impegno nel ridurre i disservizi e migliorare l’accessibilità e l’affidabilità dei collegamenti.

L’obiettivo comune è rendere i treni in Alto Adige un mezzo di trasporto sempre più puntuale, moderno e competitivo rispetto all’automobile, pur nella consapevolezza che i miglioramenti richiederanno tempo.

Leggi anche Barcellona, Hupac e TPNOVA inaugurano il nuovo terminal intermodale di La Llagosta