TRENO

Le linee ferroviarie dell’Arst (azienda regionale sarda trasporti) ospiteranno treni alimentati ad idrogeno. La nuova flotta è di produzione svizzera, più precisamente della Stadler Rail ed è destinata a sostituire le attuali automotrici diesel, per ridurre le emissioni climalteranti.

La collaborazione tra ARST e Stadler Rail

L’ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti ha tenuto un incontro con il console onorario Alberto Vespa. L’ambasxiatore di Stadler Rail ha affermato: “Tra le principali sfide comuni figurano la tutela della biodiversità, la transizione energetica e la mobilità sostenibile. In questo quadro, la cooperazione tra Arst e Stadler Rail mette in risalto quanto innovazione e collaborazione siano centrali per lo sviluppo di opportunità condivise”.

Carlo Poledrini, direttore centrale dell’azienda regionale, invece ha dichiarato: “Stiamo creando un ecosistema della mobilità totalmente inedito. Grazie ai fondi del Pnrr, abbiamo completato le tre centrali di produzione e stoccaggio che renderanno l’infrastruttura ferroviaria regionale del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico. Per popolare queste linee impiegheremo la tecnologia svizzera di Stadler, che ci sta fornendo i primi convogli a idrogeno a scartamento ridotto mai realizzati a livello globale.

Questa flotta sostituirà le attuali automotrici diesel, permettendoci di risparmiare oltre 2.100 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno”.

Infine Giovanni Mocci, amministratore unico dell’ARST, ha concluso dicendo:” La visita dell’ambasciatore Balzaretti sottolinea l’importanza di un percorso di innovazione che vede Arst e la Regione Sardegna all’avanguardia a livello nazionale ed europeo nell’adozione di tecnologie pulite. L’integrazione dei nuovi convogli a idrogeno sviluppati con Stadler rappresenta una tappa fondamentale per ridurre l’impatto ambientale, garantendo al contempo standard elevati di comfort, sicurezza ed efficienza per i viaggiatori e per le comunità che connettiamo ogni giorno.

È la prova concreta di come le collaborazioni internazionali di altissimo livello portino valore immediato al nostro territorio“.

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