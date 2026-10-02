TRENO

Il Festival di Ferrara, che si terrà dal 2 al 4 ottobre, è un evento che riunisce ogni anno giornalisti, scrittori, autori e protagonisti della cultura provenienti da tutto il mondo. Uno dei partecipanti di quest’anno è il Gruppo FS.

Durante il corso del festival si terranno due appuntamenti che permetteranno di guardare al mondo ferroviario da prospettive diverse: da una parte il racconto delle professioni che ogni giorno rendono possibile il viaggio in treno, dall’altra la riscoperta del treno come strumento per attraversare l’Europa e mettere in connessione persone, città e culture.

Il programma del festival di Ferrara

Gli eventi principali riguardanti Gruppo FS si svolgeranno il 3 ed il 4 ottobre. Sabato alle 10:30, presso la Biblioteca Casa Niccolini, si terrà un incontro della durata di circa un’ora dedicato a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni e, in particolare, alla professione del macchinista. Un’occasione per raccontare ai più giovani cosa significa guidare un treno, quali competenze sono necessarie, come si svolge una giornata di lavoro.

Domenica invece, alle 12:00, nel Cortile del Castello, il Gruppo FS prosegue la sua partecipazione al Festival con il panel “Sul binario giusto”. Dove, sfruttando il grande numero di persone presenti al festival; si dibatterà sul ritorno dei treni internazionali. In un’epoca segnata da crisi climatica e nuove tensioni geopolitiche, il viaggio in treno potrebbe avvicinare persone, territori e idee d’Europa.

Le parole di Giuseppe Inchingolo

Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, ha dichiarato:” Per il Gruppo FS partecipare a Internazionale significa entrare in uno spazio di confronto sul mondo che cambia e sulle sfide che riguardano il nostro futuro. In un tempo segnato da profonde trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali, crediamo sia fondamentale creare occasioni di dialogo e fornire gli strumenti per comprendere la realtà e orientarsi nella complessità. Il rapporto con le persone e con i territori è al centro del nostro lavoro: la mobilità è infatti anche un modo per creare connessioni, opportunità e coesione. Essere presenti a un festival che mette in relazione idee e prospettive diverse rappresenta per noi un’occasione per ribadire l’importanza dei valori che guidano il nostro impegno: sostenibilità, inclusione, responsabilità e attenzione alle comunità”.

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