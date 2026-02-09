TRENO

FS Advisory è la nuova società specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture creata dal gruppo FS il 9 febbraio 2026 a Londra.

La società fornirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità.

L’obiettivo della creazione di FS Advisory

FS Advisory nasce a causa della crescente domanda sul mercato riguardante le competenze integrate nel settore dei trasporti, capaci di coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa.

La nuova società di consulenza si colloca in una posizione distintiva per supportare clienti pubblici e privati nell’ottimizzazione dei loro asset di trasporto a livello internazionale, grazie al consolidato track record del Gruppo FS Italiane che gestisce circa 17mila chilometri di linee ferroviarie con oltre 2.100 gallerie, 23.000 ponti e viadotti, 2.200 stazioni e 32.000 km di strade. Lo scop dunque è di affrontare le nuove sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e della connettività multimodale nel settore dei trasporti tramite consulenti. Che servizi offrirà la società? FS Advisory, quindi, affiancherà i clienti, pubblici e privati, nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo soluzioni di mobilità digitale. Tra cui troviamo: piattaforme di bigliettazione, sistemi di monitoraggio delle performance già adottati su larga scala in Europa e competenze specialistiche su trasporti e infrastrutture lungo l’intera catena del valore. Completano l’offerta i servizi di Shadow e Interim Management, pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di nazionalizzazione e i cambiamenti operativi.

Ernesto Sicilia, già AD di Trenitalia UK, guiderà le neo società del Gruppo FS. Antonio Donnarumma, AD di Gruppo FS, è intervenuto sull’argomento affermando:” La nostra espansione internazionale è ambiziosa per scelta. Lanciamo oggi FS Advisory perché il prossimo decennio sarà caratterizzato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a livello globale. Ma affinché questi capitali possano essere impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e modelli operativi. FS Advisory rappresenta il naturale passo successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di affrontare e risolvere queste sfide su larga scala”.

La creazione di FS Advisory è parte della strategia del Gruppo FS e completa l’espansione strutturata del Gruppo attraverso FS International.

