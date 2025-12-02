TRENO

Trenitalia peri i treni Frecciarossa offre la possibilità di viaggiare in due e pagare la metà il 25 e il 31 dicembre grazie all’offerta Freccia 2×1, che garantisce uno sconto del 50% sui biglietti acquistati per due passeggeri adulti.

Questa promozione consente di muoversi sui treni Frecciarossa e Frecciargento nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nelle classi 1ª e 2ª. L’offerta è disponibile fino alla mezzanotte del terzo giorno precedente la partenza e permette un risparmio significativo in un periodo di forte mobilità. Inoltre, puoi aggiungere l’opzione tiRimborso, che consente un rimborso parziale con una trattenuta del 10% fino al secondo giorno prima del viaggio.

Offerta Freccia 2×1 sui Treni Frecciarossa

L’offerta Freccia 2×1 permette a due viaggiatori adulti di usufruire del 50% di sconto rispetto al prezzo Base intero. È valida sui Treni Frecciarossa e Frecciargento, in 1ª e 2ª classe e nei livelli Business, Premium e Standard. Sono esclusi i posti Executive e i salottini.

Puoi acquistare i biglietti su tutti i canali fino alle 24 del terzo giorno precedente la partenza. Il numero dei posti è limitato e varia in base al treno, al giorno e al livello di servizio, quindi conviene agire per tempo.

Disponibilità eofferta Treni Frecciarossa

La disponibilità della tariffa dipende da diversi fattori e non è cumulabile con altre riduzioni, comprese quelle per i ragazzi. Restano validi i minimi tariffari previsti.

Non è previsto il cambio prenotazione o il cambio biglietto, mentre il cambio nominativo è consentito gratuitamente e senza limiti fino alla partenza.

Se utilizzi il titolo di viaggio su un altro treno o in un giorno diverso, vieni considerato sprovvisto di biglietto e devi pagare la differenza rispetto al prezzo Base più 10 euro di penale.

Aggiungere tiRimborso per i viaggi Frecciarossa

Se scegli Treni Frecciarossa con l’offerta Freccia 2×1, puoi aggiungere il servizio tiRimborso al costo di 2 euro.

Questo servizio permette di ottenere un rimborso parziale con una trattenuta del 10% fino al secondo giorno che precede la partenza.

Il rimborso viene accreditato secondo il metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto e offre una maggiore flessibilità pur mantenendo condizioni molto vantaggiose.

