TRENO

Evitato lo sciopero dell’11 giugno. Il Mit ha dato ascolto e raccolto le richieste dei sindacai dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. Questa sospensione dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini.

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