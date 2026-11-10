TRENO

D’ora in poi di venerdì, nei weekend e nei giorni festivi, saranno previsti treni che collegheranno direttamente Milano e Aosta.

Treni diretti Milano – Aosta

L’introduzione delle tratte dirette deriva da una delibera approvata dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Franco Lucente. Tale delibera dà il via libera a uno schema di protocollo d’intesa con la Regione Valle D’Aosta.

L’accordo prevede l’attivazione delle nuove corse a partire dalla conclusione dei lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, attualmente prevista a giugno 2027.

L’assessore Franco Lucente ha affermato:” Con questo accordo compiamo un passo concreto per rafforzare i collegamenti ferroviari tra Lombardia e Valle d’Aosta, due territori uniti da importanti flussi turistici e da relazioni economiche e sociali”.

Le tratte previste dall’iniziativa

Inizialmente il servizio prevedrà una coppia di corse il venerdì, con partenza da Aosta la mattina e rientro nel pomeriggio; una coppia di corse il sabato con partenza da Milano la mattina e rientro nel pomeriggio; due coppie di corse simmetriche la domenica volte a garantire andata e ritorno in giornata da entrambi i capoluoghi di regione.

L’obiettivo è rispondere alle esigenze di spostamenti occasionali legate alla domanda universitaria e a quella turistica dei fine settimana.

Tra i punti dell’accordo anche l’istituzione di un Tavolo tecnico congiunto tra Lombardia e Valle d’Aosta che avrà il compito di monitorare lo stato di avanzamento delle attività messe in atto e di redigere una relazione periodica da trasmettere ai presidenti delle giunte regionali.

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