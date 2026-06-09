TRENO

Chi utilizza i treni da Roma verso Puglia e Campania dovrà prepararsi a settimane particolarmente complicate. A partire dal 10 giugno e fino al 30 giugno, importanti interventi di ammodernamento sulla rete ferroviaria comporteranno cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi che interesseranno collegamenti ad Alta Velocità, Intercity e treni regionali.

Treni Roma Puglia: stop e modifiche per Frecce, Intercity e Regionali

I lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale lungo la tratta Caserta-Foggia provocheranno pesanti ripercussioni sui collegamenti ferroviari verso il Sud Italia. Dalle 10:30 del 10 giugno alle 16:00 del 30 giugno, numerosi convogli subiranno modifiche o cancellazioni. Tra i servizi maggiormente interessati figurano i treni Freccia sulle direttrici Roma Termini-Bari, Roma Termini-Lecce, Milano-Foggia, Milano-Lecce e Torino-Bari. Diverse corse saranno cancellate totalmente o limitate nel percorso tra Caserta, Benevento, Foggia e le principali destinazioni pugliesi.

Anche gli Intercity delle relazioni Roma-Taranto e Napoli-Bari saranno interessati da variazioni. Modifiche di orario e cancellazioni riguarderanno inoltre alcuni Intercity Notte diretti a Lecce, Palermo e Siracusa. In diversi casi sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi per garantire la continuità del viaggio. Per limitare i disagi dei passeggeri dei treni Roma Puglia, è stato predisposto anche un collegamento in autobus tra Caserta e Foggia, consentendo ai viaggiatori di proseguire verso le principali città pugliesi.

Disagi anche per i treni direzione Campania

Le difficoltà non riguarderanno soltanto chi è diretto in Puglia. Anche i collegamenti ferroviari tra la Capitale e la Campania stanno subendo importanti modifiche. Già dal 1° giugno e fino al 3 luglio, diversi treni regionali delle tratte Roma Termini-Roma Tiburtina-Napoli Centrale e Napoli-Vairano-Cassino viaggiano su percorsi alternativi attraverso Aversa. Per compensare le variazioni sono stati attivati servizi sostitutivi su gomma, ma restano numerose cancellazioni e limitazioni che coinvolgono soprattutto i pendolari e gli studenti fuori sede. Alcuni convogli provenienti da Caserta e diretti a Roma attraverso Napoli risultano infatti soppressi o modificati.

Le prossime settimane si preannunciano quindi particolarmente complesse per chi utilizza quotidianamente il treno.

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