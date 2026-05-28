TRENO

Il futuro dei collegamenti tra Roma e l’aeroporto di Fiumicino potrebbe presto cambiare radicalmente. Aeroporti di Roma starebbe infatti studiando un nuovo servizio ferroviario con treni ogni sei minuti, pensato per rendere più rapido ed efficiente il trasporto dei passeggeri verso lo scalo. Un progetto ambizioso che nasce dalla crescente insoddisfazione per il sistema attuale e che punta a migliorare la mobilità tra la Capitale e il principale hub aeroportuale italiano.

La proposta: più treni e tre linee verso Fiumicino

Secondo quanto emerso, il piano prevede collegamenti ferroviari molto più frequenti rispetto a quelli odierni, con partenze ogni sei minuti da Roma Termini e Tiburtina. Le nuove linee dirette a Fiumicino avrebbero quattro fermate intermedie ciascuna e consentirebbero di raggiungere l’aeroporto in poco più di mezz’ora. L’obiettivo è offrire un servizio più capillare e competitivo, riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di passeggeri serviti.

La frustrazione per gli attuali collegamenti ferroviari

Alla base del progetto ci sarebbe una forte insoddisfazione nei confronti dell’attuale servizio ferroviario gestito da Trenitalia. Oggi i viaggiatori possono scegliere tra il Leonardo Express, più rapido ma senza fermate intermedie, e i treni regionali, più lenti e con numerose soste. Una situazione che, secondo Aeroporti di Roma e diverse compagnie aeree, penalizza soprattutto chi deve prendere voli all’alba o arriva in città nelle ore notturne, costringendo migliaia di persone a utilizzare taxi o auto private.

Gli orari dei treni rappresentano uno dei principali problemi del collegamento con Fiumicino. Difatti, il primo Leonardo Express arriva in aeroporto alle 5.22 del mattino, troppo tardi per consentire a molti viaggiatori di imbarcarsi sui primi voli della giornata. Lo stesso accade in tarda serata, quando gli ultimi treni lasciano lo scalo prima della mezzanotte. Secondo le stime, nei periodi di maggiore traffico circa 23 mila passeggeri al giorno restano esclusi dal servizio ferroviario, con pesanti ripercussioni sulla mobilità della Capitale.

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