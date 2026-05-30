TRENO

Sono circa 10 milioni le persone che hanno deciso di viaggiare in treno durante questo ponte del 2 giugno.

Le destinazioni più gettonate ed il piano: frecciarossa in composizione doppia

I maggiori luoghi d’interesse per questo ponte sono principalmente le località balneari liguri. Anche sul Mar Adriatico città come Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli sono tra le piùblasonate. Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l’impiego di Frecciarossa in composizione doppia e posti aggiuntivi sui treni InterCity per rispondere all’aumento della domanda sulle principali direttrici di viaggio.

Elementi centrali dell’offerta di questo ponte sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciaross a in doppia composizione,che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l’orario di servizio. Inoltre fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti.

Il treno regionale per scoprire l’Italia

Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d’arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare.